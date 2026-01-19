Ecovacs Deebot N20 Plus è quasi REGALATO su Amazon: ecco il prezzo scontato

Ecovacs Deebot N20 Plus è disponibile su Amazon con un prezzo quasi regalato valido solo per poco tempo, gli utenti sono felicissimi di avere quest’occasione, riuscendo a tutti gli effetti a raggiungere l’acquisto di un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, essendo difatti in vendita a meno di 200 euro solo per poco tempo.

Il modello di cui vi parliamo nell’articolo è un robot aspirapolvere con stazione di svuotamento automatica, un plus non da poco per la sua fascia di prezzo, facilitando di molto la manutenzione da parte del pubblico, infatti non richiede in alcun modo un intervento manuale anche per 45 giorni di utilizzo continuativo. La potenza massima di aspirazione si aggira attorno agli 8000 Pa, un livello non particolarmente elevato, ma comunque più che bilanciato e adatto alla maggior parte delle abitazioni, a meno che non si abbiano richieste specifiche.

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Realizzato quasi interamente in plastica, il device presenta una finitura opaca/lucida su tutta la superficie, con la classica colorazione bianca che da sempre contraddistingue i prodotti di Ecovacs. La stazione di svuotamento è a suo modo iconica, infatti presenta un design decisamente piacevole alla vista, caratterizzato da un serbatoio trasparente dove si può vedere direttamente l’aspiratore.

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Ecovacs Deebot N20 Plus, l’offerta di oggi è davvero imperdibile

Volete un buon robot aspirapolvere a un prezzo comunque più che abbordabile? siete nel posto giusto. Ecovacs Deebot N20 Plus avrebbe un listino iniziale di 299 euro, nell’ultimo periodo era stato in vendita a 249 euro, ma solamente in questi giorni abbiamo potuto abbracciare una ulteriore promozione che lo porta a soli 199 euro. Premete questo link per l’acquisto.

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