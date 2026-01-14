Ecco le novità dell’aggiornamento di sistema di Gennaio 2026 di Google

Ovviamente come sicuramente saprete Google si impegna a mantenere aggiornate tutte le proprie piattaforme software comprese le applicazioni, l’azienda rilascia infatti aggiornamenti periodici da scaricare comodamente direttamente dal vostro smartphone ma non è tutto, esistono infatti anche altri aggiornamenti definiti come aggiornamenti di sistema del Google play, questi ultimi vengono installati su tutti i dispositivi che eseguono i Google play services introducono oltre che migliorie al Google Play Store, anche modifiche di sicurezza insieme a piccole funzionalità aggiuntive.

Con l’arrivo di gennaio 2026 dopo la prima settimana decisamente tipica, durante la seconda settimana Google ha rilasciato gli aggiornamenti di sistema per gennaio 2026 che introducono interessanti novità, scopriamo insieme di cosa si tratta.

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Le novità introdotte

Partendo da ciò che viene offerto agli sviluppatori, adesso saranno presenti delle nuove feature che permetteranno a questi ultimi di integrare all’interno delle proprie applicazioni processi correlati a posizione e contesto, per quanto riguarda invece auto, pc e smartphone, viene migliorata la gestione della stabilità dell’intero sistema.

Anche il wallet ha ricevuto un piccolo miglioramento dal momento che adesso è possibile visualizzare le transazioni anche da altri dispositivi che utilizzano carte virtuali.

Per quanto riguarda invece il Google Play Store, adesso sarà possibile scegliere tra una molteplicità di premi piuttosto che riceverne uno solo in modo diretto, anche la privacy e la sicurezza sono stati migliorati e numerosi bug sono stati corretti.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, per poterli installare non dovete fare nulla di troppo particolare, di norma infatti questi ultimi vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi ritenuti compatibili e tale impostazione è quella predefinita, se siete comunque curiosi e volete verificare vi basterà recarvi nelle impostazioni e alla voce Google, selezionare altro e poi aggiornamenti dei servizi di sistema, in tal modo potrete verificare di avere installato l’ultima versione disponibile oppure se è presente qualcosa di nuovo.