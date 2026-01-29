Dyson: l’AI entra nelle pulizie di casa con nuovi prodotti

Conciliare lavoro, tempo libero e cura degli ambienti domestici risulta sempre più complesso, soprattutto quando impegni e incontri riducono ulteriormente le ore disponibili. A questo proposito Dyson introduce una nuova idea di pulizia basata sull’uso dell’AI e su dispositivi progettati per semplificare le operazioni quotidiane. L’attenzione non si concentra soltanto sull’automazione, ma sulla capacità delle macchine di comprendere ciò che trovano sul pavimento e di intervenire in modo mirato. Il robot Dyson Spot+Scrub Ai nasce con questo principio: non si limita a muoversi in modo programmato, ma analizza lo sporco, distingue le superfici e adatta la potenza di aspirazione e lavaggio alle diverse situazioni, riconoscendo oltre cento oggetti e aggirando sostanze che non richiedono intervento.

Spot+Scrub Ai e la tecnologia dell’acqua pulita

Una delle caratteristiche più rilevanti del robot riguarda il sistema di lavaggio. La spazzola lavapavimenti è progettata per essere autopulente, così da utilizzare acqua pulita per l’intero ciclo di lavoro. Il rullo viene idratato attraverso un sistema a 12 punti che applica acqua riscaldata direttamente durante la rotazione, permettendo una rimozione più efficace dello sporco. A completare il quadro interviene la nuova stazione Dyson, capace di svuotare il contenitore senza sacchetti e di sterilizzare il serbatoio dell’acqua, eliminando il 99% dei batteri. L’insieme di queste soluzioni punta a un livello di igiene elevato e costante, riducendo la necessità di interventi manuali e la gestione dei residui.

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Clean+Wash Hygiene e la fine dei filtri

Accanto al robot arriva la lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene, pensata per superare i limiti dei modelli tradizionali dotati di filtri, spesso causa di odori sgradevoli e accumuli di sporco. La struttura senza filtri consente una manutenzione più semplice e impedisce la formazione di muffe e depositi che compromettono il flusso d’aria. Il rullo è composto da 84.000 filamenti in microfibra, studiati per assorbire rapidamente i residui e liberarsi in modo continuo di peli e capelli. Dopo l’uso, la stazione avvia automaticamente il ciclo di autopulizia e asciuga il rullo a 85 gradi, prevenendo la proliferazione batterica.