Dreame L40s Pro Ultra: sconto AMAZON da non perdere

Tutti gli utenti possono finalmente accedere ad uno dei migliori robot aspirapolvere tra quelli in circolazione, stiamo parlando di Dreame L40s Pro Ultra, top di gamma assoluto che viene fortemente scontato dall’azienda americana, raggiungendo un livello molto più alto in termini di design e di prestazioni, con spesa ridotta effettivamente all’osso su Amazon grazie allo sconto attuale.

Il suo punto di forza, oltre a un design davvero molto invitante e ricco di soddisfazione anche per gli utenti più attenti, è sicuramente la versatilità e completezza delle funzionalità cui è possibile accedere. All’interno della confezione troverete tutto il necessario, e anche di più, con una base di svuotamento automatica che sembra davvero essere uscita da un negozio di design, con la quale svuotare in automatico il sacchetto della polvere, ma anche lavare i panni (e non solo).

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il robot aspirapolvere in sé può raggiungere al massimo una potenza di aspirazione di 19’000 Pa, con spazzola antigroviglio (ottima per evitare che si attorciglino capelli e simili), nonché altre funzioni molto utili, come la possibilità di estendere i moci, oppure una spazzola laterale per raggiungere anche gli angoli.

Risparmiate al massimo con il canale Telegram @codiciscontotech, così avrete accesso a prodotti scontatissimi su Amazon oltre a codici sconto gratis.

Amazon, che occasione per questo robot aspirapolvere

E’ arrivato il momento di parlare di prezzo effettivo di vendita, poiché ad oggi il consumatore si ritrova a spendere solamente 803 euro per il suo acquisto, contro gli 899 euro previsti in origine di listino, rappresentando la perfetta soluzione per avere accesso al meglio del meglio, ma con una spesa non troppo elevata. Ordinatelo subito qui.

Avete una casa particolarmente grande? non temete, la batteria è ricaricabile e può raggiungere anche una pulizia di 120 metri quadrati con un solo ciclo, senza dover ricorrere al collegamento alla base (e quindi all’interruzione del ciclo).