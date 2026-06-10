Dragonfly: Qualcomm sfida NVIDIA e AMD nei data center

Dragonfly è il nome scelto da Qualcomm per raccontare la sua nuova avventura nel mondo dei data center, un marchio presentato al Computex 2026 di Taipei che, dietro a quella che potrebbe sembrare una semplice trovata di immagine, nasconde ambizioni piuttosto concrete in uno dei settori più caldi della tecnologia attuale. L’annuncio è arrivato dal palco, direttamente dalla voce del CEO Cristiano Amon, durante il keynote della manifestazione. E rappresenta l’ennesimo passo di un’azienda che ormai da tempo guarda ben oltre il recinto degli smartphone.

Negli ultimi anni Qualcomm ha messo in piedi una struttura di marchi sempre più ramificata. Da una parte c’è Snapdragon, che ormai è diventato un sinonimo di processori per telefoni, tablet e PC Windows con architettura ARM. Dall’altra è spuntato Dragonwing, pensato per il mondo dell’AIoT, dell’automazione industriale e della robotica. Con Dragonfly si aggiunge quindi una terza gamba al tavolo, stavolta tutta dedicata alle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni.

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Cosa comprende davvero il nuovo marchio Dragonfly

Sotto questo cappello finiranno CPU per server, acceleratori pensati per l’intelligenza artificiale e progetti su misura sviluppati insieme a partner industriali e operatori hyperscale. Durante il keynote non sono stati mostrati prodotti veri e propri, ma l’azienda ha fatto sapere che il lavoro con diversi clienti è già partito. Una mossa che cade in un momento niente male per il settore, visto che l’esplosione della domanda legata all’IA sta cambiando dalle fondamenta il mercato dei data center. Un terreno dove ormai si affrontano colossi come NVIDIA, AMD, Intel e una schiera di nuovi attori specializzati nell’accelerazione dei carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale.

Per un’azienda che il grande pubblico associa quasi automaticamente al mondo mobile, entrare con più decisione in questo campo suona come un’evoluzione abbastanza logica. Dopo aver rafforzato la propria posizione negli smartphone e aver investito parecchio nei PC Copilot+ con la piattaforma Snapdragon X, ora Qualcomm sembra voler presidiare l’intera catena dell’elaborazione dei dati. L’idea è coprire ogni livello, dai dispositivi edge fino ai grandi data center che fanno girare i servizi di IA usati da milioni di persone ogni giorno. In questa visione, Dragonfly diventa il tassello mancante tra ciò che gira sui dispositivi degli utenti e l’infrastruttura cloud che serve a sorreggere i servizi del futuro.

La visione di Amon e il nodo dei dettagli mancanti

Nel suo intervento Cristiano Amon ha tracciato una rotta abbastanza chiara su come immagina il futuro dell’intelligenza artificiale. Secondo lui gli agenti IA saranno sempre più presenti nella vita di tutti i giorni e si muoveranno senza intoppi tra smartphone, computer, automobili e dispositivi connessi. Uno scenario del genere chiederà una mole crescente di potenza di calcolo, distribuita tra cloud ed edge computing, e di conseguenza una fame sempre maggiore di infrastrutture specializzate. È su questa scommessa che Qualcomm vuole costruire il futuro di Dragonfly, candidandosi a diventare uno dei fornitori di riferimento per la prossima generazione di data center cuciti su misura per l’IA.

Va detto, però, che al momento Dragonfly è più un progetto strategico che una linea di prodotti già pronta. Niente specifiche tecniche, nessuna roadmap dettagliata e nemmeno tempistiche di lancio. Molti addetti ai lavori stanno già puntando gli occhi sul prossimo Investor Day del 24 giugno, occasione in cui l’azienda potrebbe finalmente svelare qualche carta in più sulle tecnologie che andranno a comporre il nuovo ecosistema. La sola scelta di creare un marchio del tutto separato da Snapdragon, comunque, è già un segnale forte. Qualcomm sembra convinta che il mercato delle infrastrutture IA abbia ormai un peso tale da meritarsi un’identità tutta sua, distinta sia dal mondo mobile sia dalle altre attività. La conferma, l’ennesima, che la corsa all’intelligenza artificiale non si gioca soltanto tra le mani degli utenti, ma soprattutto dentro quei data center che ne rappresentano il motore nascosto.