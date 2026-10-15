DirecTV lancia Build Your Own Multiview: fino a 4 partite insieme

Seguire più partite nello stesso momento diventa finalmente semplice per chi è abbonato a DirecTV, che ha appena lanciato una nuova funzione chiamata Build Your Own Multiview. Lo strumento permette di comporre a piacere la propria schermata e di guardare fino a quattro eventi in contemporanea su un unico televisore. Si tratta di un’aggiunta pensata soprattutto per gli appassionati di sport, che sulla piattaforma trovano già un’offerta piuttosto ricca. Il catalogo comprende infatti un’ampia selezione di canali locali e di reti sportive regionali, mentre la maggior parte dei livelli di abbonamento include ormai anche l’accesso a ESPN Unlimited. Con questa novità il servizio prova a fare un ulteriore passo verso un consumo dello sport praticamente senza pause.

Come funziona il nuovo Multiview di DirecTV

L’idea non è del tutto inedita. Altri operatori come Xfinity e YouTube TV propongono da tempo strumenti di visione multipla personalizzabili, e DirecTV si muove sulla stessa linea. La versione appena introdotta consente di creare una schermata su misura con due, tre oppure quattro canali affiancati. La funzione è integrata direttamente nell’interfaccia della piattaforma, quindi trovarla non dovrebbe richiedere particolari sforzi. Il meccanismo è intuitivo: una volta avviata la visione di un canale, si possono aggiungere altri canali sportivi disponibili per costruire una griglia a schermo multiplo, e la selezione resta modificabile in qualsiasi momento.

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Per ora i canali compatibili con il Multiview sono ESPN, ESPN2, ESPNU, FS1, NFL Network, NBA TV, MLB Network, NHL Network, CBS Sports Network, Golf Channel, Tennis Channel, ACC Network, Big Ten Network e SEC Network. A questi si aggiungono alcune partite trasmesse dalle emittenti locali e dalle reti nazionali, così da ampliare ulteriormente le possibilità di combinazione.

Il tempismo del lancio, va detto, è tutt’altro che casuale. La funzione arriva in un periodo in cui i grandi campionati americani si sovrappongono parecchio. La Major League Baseball e la WNBA stanno entrando nella fase finale della stagione, NHL e NBA sono ai blocchi di partenza e la NFL è già in pieno svolgimento. Una situazione del genere mette in difficoltà i tifosi più accaniti, costretti spesso a scegliere cosa guardare. Un esempio concreto riguarda il Wisconsin, dove i Green Bay Packers sono attesi in campo per una partita NFL della domenica sera esattamente nello stesso orario in cui giocano i Milwaukee Brewers, a un passo dalla prima World Series da oltre 40 anni.

Chi può usarlo e su quali dispositivi

Lo strumento è stato attivato lunedì, ma al momento non è accessibile a tutti. La visione multipla personalizzata è riservata ai clienti DirecTV abbonati ai piani Signature, cioè Entertainment, Choice, Ultimate e Premier, oppure ai Genre Pack come MySports, MyEntertainment, MiEspañol e altri ancora. C’è poi un secondo requisito legato all’hardware, perché la funzione è disponibile solo per chi utilizza un dispositivo Gemini oppure Roku.

Il supporto è destinato ad allargarsi. La compagnia ha già indicato che in futuro arriveranno anche altri dispositivi, tra cui Android TV, Fire TV, Vizio, LG, Apple TV e i televisori con sistema Tizen. Per questi ultimi, però, non è stata ancora comunicata alcuna data di disponibilità del Build Your Own Multiview.

Fonte: TecnoAndroid