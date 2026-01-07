Dell: Alienware si rinnova al CES 2026

Al CES 2026, Dell ha deciso di puntare su Alienware, il suo marchio più iconico per il gaming. E lo ha fatto con una strategia piuttosto chiara: rafforzare l’identità premium della gamma, aggiornare l’hardware in modo sostanziale e, allo stesso tempo, allargare il bacino di utenti. Il risultato è una proposta più ampia e sfaccettata, che prova a tenere insieme prestazioni estreme, design evoluto e una maggiore accessibilità. Uno degli elementi che salta subito all’occhio è l’introduzione dei nuovi pannelli OLED antiriflesso sui modelli Alienware 16 Area-51 e Alienware 16X Aurora. Nel dettaglio, Dell parla di una riduzione dei riflessi del 32%, che si traduce in una migliore visibilità anche in ambienti luminosi e in una minore tendenza a trattenere impronte.

Dell: ecco cosa cambia per la gamma Alienware

Riguardo le specifiche, siamo davanti a display pensati per il gaming: tempo di risposta di 0,2 millisecondi, supporto HDR True Black 500, luminosità di picco che arriva fino a 620 nit e una copertura del 120% dello spazio colore DCI-P3. A completare il quadro ci sono la certificazione VESA HDR ClearMR 9000, utile per ridurre motion blur e ghosting, e un software basato su AI che interviene per proteggere i pixel nel tempo e limitare il rischio di burn-in.

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Per le prestazioni, l’aggiornamento è altrettanto deciso. I notebook Alienware 16X Aurora, 16 Area-51 e 18 Area-51 adottano i nuovi processori Intel Core Ultra serie 200HX, affiancati dalle GPU Nvidia GeForce RTX serie 50. Per chi cerca il massimo senza compromessi, il desktop Alienware Area-51 rimane il punto di riferimento: un sistema pensato per l’espandibilità, ospitato in un imponente case full tower da 80 litri compatibile ATX. Negli Stati Uniti sarà disponibile a partire dall’inizio del 2026 con processore AMD Ryzen 7 9850X3D e tecnologia 3D V-Cache.

I prezzi restano l’unica grande incognita. Non sono ancora emerse comunicazioni ufficiali da parte di Dell, limitandosi a confermare che i principali modelli arriveranno sul mercato entro la fine del primo trimestre. Un’attesa che, almeno sulla carta, sembra destinata a ripagare chi segue da tempo l’evoluzione del marchio Alienware.