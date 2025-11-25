Deepal L06: ecco i dettagli emersi con la presentazione in Cina

Il panorama automobilistico cinese continua a sorprendere per la rapidità con cui porta sul mercato soluzioni tecnologiche avanzate. Un esempio recente è la nuova Deepal L06, berlina del Gruppo Changhan che ha appena debuttato in Cina. L’auto, lunga 4,83 metri, larga 1,91 e alta 1,48, unisce un design contemporaneo a tecnologie innovative. La L06 mostra fin da subito la sua natura tecnologica: i fari anteriori sdoppiati e la barra luminosa posteriore a tutta larghezza definiscono linee moderne. Mentre lo spoiler attivo si alza automaticamente alle alte velocità. Il tetto ospita un sistema LiDAR, che supporta funzionalità avanzate di assistenza alla guida. All’interno l’abitacolo punta sulla semplicità e sull’integrazione digitale con un ampio display centrale e un Head-Up Display. Per la gestione dell’infotainment, Changhan ha scelto un chip da 3 nm, lo stesso processo produttivo impiegato nei più avanzati smartphone.

Ecco i dettagli sulla nuova Deepal L06

Il centro della vettura è il suo sistema di sospensioni MagneRide di quarta generazione. Si tratta di ammortizzatori a smorzamento variabile elettromagnetico, capaci di effettuare oltre 1.000 regolazioni al secondo. Una tecnologia che fino a pochi anni fa era prerogativa di supercar e vetture premium di marchi come Ferrari, Audi, Honda e Ford.

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La berlina è offerta con due diverse motorizzazioni. La versione completamente elettrica monta un motore da 200 kW e batterie da 56,12 kWh o 68,82 kWh. Con autonomie rispettivamente di 560 e 670 km secondo il ciclo CLTC, e uno 0-100 km/h in 5,9 secondi. La variante range extender, disponibile successivamente, integra un motore elettrico da 175 kW. Con batteria da 28,39 kWh e un motore a combustione da 1,5 litri da 72 kW che funge da generatore, estendendo l’autonomia fino a 1.500 km e permettendo una percorrenza in elettrico di 180 km (CLTC).

Anche considerando la dotazione avanzata, il prezzo di partenza della L06 è sorprendentemente contenuto. Si parla, infatti, di 134.900 yuan, circa 16.500 euro al cambio. Al momento, la diffusione del modello in Europa non è ancora confermata. La Deepal L06 rappresenta un esempio tangibile di come l’industria cinese punta a soluzioni di alto livello a un pubblico più ampio.