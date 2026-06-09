DAZN Mondiali 2026, le offerte ufficiali: 104 partite, tre show e Pass a 24,99 euro

Mancano pochissimi giorni al fischio d’inizio della FIFA World Cup 2026 e DAZN si presenta all’appuntamento con la copertura più completa mai offerta in Italia per un torneo mondiale: 104 partite in diretta, di cui 69 in esclusiva, oltre 16 ore di eventi live al giorno, 104 highlights, 1.000 eventi e contenuti originali con nuove funzionalità di prodotto. Un racconto editoriale pensato per accompagnare i tifosi dal mattino fino a notte per tutta la durata del torneo.

Per seguire il Mondiale su DAZN esistono più opzioni, adatte a profili e budget differenti. Chi ha già un abbonamento DAZN Full o DAZN Family, anche attraverso TimVision, accede a tutto il torneo senza costi aggiuntivi. Chi non è ancora abbonato può scegliere tra le offerte speciali lancio o il nuovo Pass Mondiali, disponibile da oggi.

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Tre nuovi show live: Wake Cup, Copa Mundial e Times Square

La novità editoriale più rilevante è la programmazione continuativa di tre nuovi show live costruiti attorno al torneo. Wake Cup è il morning show trasmesso dalle 8:00 alle 8:30, pensato per iniziare la giornata con le analisi delle partite precedenti e le anticipazioni di quelle in programma. Copa Mundial va in onda nel pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 in diretta dall’adidas brand center di Corso Vittorio Emanuele a Milano, portando il pubblico nel cuore dell’atmosfera mondialista cittadina. Times Square, L’Ora del Mondiale è il prime time show serale che chiude la giornata con commenti, analisi e approfondimenti.

L’app DAZN è stata aggiornata per essere sempre attiva e più interattiva, pensata per seguire ogni momento del torneo prima, durante e dopo le partite.

Pass Mondiali: due prezzi in base all’abbonamento attivo

Il Pass Mondiali è la soluzione una tantum senza vincoli di permanenza, con disattivazione automatica il 31 luglio. Per chi ha già attivato o attiverà un piano DAZN Goal, MyClub Pass o Sports, il Pass Mondiali è disponibile a 14,99 euro in aggiunta al piano esistente. Per chi non ha nessun abbonamento DAZN attivo, il Pass è acquistabile standalone a 24,99 euro, senza necessità di attivare alcun abbonamento aggiuntivo.

Abbonamenti Full con offerta lancio e sport estivo

Per chi preferisce un abbonamento completo, sono disponibili due offerte speciali su www.dazn.it/welcome: DAZN Full annuale a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi invece di 36,99 euro, e DAZN Full mensile senza vincoli a 29,99 euro al mese per 4 mesi invece di 46,99 euro. Gli abbonamenti Full e Family coprono anche il calendario sportivo estivo oltre i Mondiali: la Volleyball Nations League femminile e maschile con le Finals a luglio, i Campionati Europei di volley con il debutto della nazionale femminile il 21 agosto contro la Croazia e gli azzurri il 10 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, e il Tour de France a partire dal 4 luglio tramite i canali Eurosport integrati in app.