Da Euronics partono i SUPERSALDI: tutta la tecnologia a costi stracciati

Gennaio è il mese dei Supersaldi Euronics, un’occasione perfetta per scoprire proposte interessanti per la casa e la tecnologia. Lo store accoglie chi cerca novità e vantaggi con un’energia positiva che rende ogni visita stimolante. Le offerte coprono un’ampia gamma di prodotti, dai dispositivi per l’intrattenimento domestico agli elettrodomestici più utili, permettendo di combinare praticità e divertimento. La selezione pensata da Euronics mette in primo piano qualità, convenienza e affidabilità, con promozioni che attirano attenzione senza complicazioni. In questo periodo dell’anno, approfittare dei Supersaldi significa portare a casa prodotti capaci di migliorare gli spazi e rendere le attività quotidiane più piacevoli. La varietà delle proposte assicura che tutti possano trovare qualcosa di interessante, dall’intrattenimento digitale alle soluzioni per la cura della casa, passando per strumenti tecnologici pensati per lavorare o giocare.

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Offerte Euronics sui prodotti tecnologici

Tra le promozioni più interessanti, il Samsung Galaxy Tab A11+ WiFi 128 GB in grigio è disponibile al prezzo top di soli 199 euro. Chi ama i videogiochi può aggiudicarsi Nintendo Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 alla bellezza di 54,90 euro. Per l’intrattenimento a casa c’è invece solo da Euronics il favoloso Hisense Smart TV 43″ 4K Ultra HD 43A69Q al costo stracciatissimo 229 euro, affiancato dal Logitech MK470 a 39,90 euro e dal volante Logitech G923 PC/PS4 al costo wow di 239 euro.

La cura della casa è garantita dall’iRobot Roomba 105 a 179,99 euro, insieme al frigorifero combinato Samsung a 599 euro. Per il lavoro e lo studio c’è Acer Aspire 16 AI A16 a 649 euro, mentre la lavanderia si rinnova con la lavatrice Candy BP 413BL8-S 10 kg Classe A a 399 euro. Infine, per chi cerca uno smartphone affidabile, il Vivo V60 Lite Special Pack è proposto a 299 euro, completando una selezione capace di soddisfare ogni interesse durante i Supersaldi Euronics.