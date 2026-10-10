Cyberpunk 2077 al cinema? In campo il produttore di Transformers

Il film di Cyberpunk 2077 potrebbe essere molto più vicino di quanto si pensasse. Secondo indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Paramount Pictures avrebbe ottenuto i diritti per realizzare un adattamento live action del celebre gioco di CD Projekt RED, con Lorenzo di Bonaventura pronto a vestire i panni di produttore insieme allo stesso studio polacco. Al momento la software house non ha confermato nulla in via ufficiale, ma la notizia appare piuttosto solida e ha già acceso la curiosità di una community enorme, quella che negli anni ha vissuto le strade di Night City.

Non si tratta di un nome qualunque. Di Bonaventura è un veterano di Hollywood con oltre vent’anni di carriera alle spalle e un curriculum che parla chiaro, soprattutto quando si tratta di grandi produzioni spettacolari e di adattamenti tratti da altri media. Proprio per questo la scelta di Paramount sembra tutt’altro che casuale.

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Cyberpunk 077 al cinema: chi è Lorenzo di Bonaventura, l’uomo dietro Transformers

Il produttore è legato soprattutto alla saga di Transformers, che ha seguito praticamente dall’inizio. Il primo capitolo risale al 2007 e da lì sono arrivati La vendetta del caduto nel 2009, Dark of the Moon nel 2011, L’era dell’estinzione nel 2014 e L’ultimo cavaliere nel 2017. Poi ancora Bumblebee nel 2018, Rise of the Beasts nel 2023 e il film d’animazione Transformers One nel 2024. Una serie che da sola basterebbe a spiegare perché il suo nome pesa così tanto nell’industria.

Ma la sua filmografia va ben oltre i robot giganti. Nel 2005 ha prodotto Constantine, Four Brothers, Derailed e soprattutto DOOM, segno che il rapporto con i videogiochi non è una novità per lui. Al mondo videoludico sono legati anche Dead Rising: Watchtower del 2015 e DOOM: Annihilation del 2019. Tra gli altri titoli spiccano Shooter, 1408 e Stardust del 2007, i due capitoli di G.I. Joe usciti nel 2009 e nel 2013, oltre a Snake Eyes del 2021. E poi Salt e RED nel 2010, RED 2 nel 2013, Jack Ryan: Shadow Recruit nel 2014, Deepwater Horizon nel 2016 e Shark: Il primo squalo nel 2018 con il sequel arrivato nel 2023. Fra le produzioni più recenti figurano Pet Sematary, Madame Web e Beverly Hills Cop: Axel F. Non manca nemmeno la televisione, con serie come Zero Hour, The Real O’Neals, Jupiter’s Legacy e The New Look. Attualmente lavora anche al tanto atteso Constantine 2, di cui si parla ormai da parecchio tempo.

Keanu Reeves e i numeri di Cyberpunk 2077

Sul progetto non sono trapelati altri dettagli, né sul cast né sulla regia. C’è però un elemento che salta subito all’occhio. Di Bonaventura ha collaborato più volte con Keanu Reeves, che nel gioco interpreta in modo memorabile Johnny Silverhand. Riportarlo sul set per il film di Cyberpunk 2077 sembrerebbe la mossa più naturale del mondo, anche se tutto dipenderà inevitabilmente dalla sua disponibilità.

Quanto alle ragioni che hanno spinto Paramount a scommettere su questa proprietà intellettuale, basta guardare i numeri. Come annunciato da CD Projekt RED a luglio, Cyberpunk 2077 ha superato i 40 milioni di copie vendute, mentre l’espansione Phantom Liberty ha oltrepassato quota 15 milioni. Nel frattempo lo studio sta già lavorando a un seguito del gioco, che si trova ancora in fase di preproduzione e con ogni probabilità vedrà la luce intorno al 2030 o anche più avanti.

Fonte: TecnoAndroid