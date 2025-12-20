CrowdStrike ridisegna la sicurezza del 2026: l’AI diventa un nuovo fronte di rischio

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La trasformazione digitale guidata dall’intelligenza artificiale non sta cambiando solo i processi interni delle aziende, ma anche il modo in cui gli attaccanti operano. CrowdStrike, nel suo nuovo outlook per il 2026, mette sul tavolo un quadro chiaro: la cybersecurity entra in una fase di accelerazione senza precedenti. L’AI diventa fattore abilitante, ma anche nuova superficie d’attacco, e l’equilibrio tra difensori e criminali informatici cambia radicalmente. L’attenzione si sposta dal semplice monitoraggio degli endpoint al controllo dell’intero ciclo di vita degli agent intelligenti che operano nelle reti aziendali.

Prompt injection: la nuova frontiera dell’attacco

Nel 2026 la prompt injection diventerà ciò che il phishing è stato per l’email. CrowdStrike descrive questo modello come una minaccia strutturale che attacca direttamente il livello di interazione con l’AI. Le istruzioni malevole vengono incorporate nei prompt, manipolano agent e strumenti automatizzati, estraggono dati e dirottano i flussi decisionali dei modelli. È una minaccia invisibile, perché vive dentro il testo e sfrutta le stesse dinamiche operative che le aziende stanno iniziando a standardizzare.

Per questo nascerà l’AI Detection and Response, un’estensione dei classici sistemi EDR, pensata per analizzare in tempo reale dialoghi, output, processi avviati dai modelli e azioni compiute dagli agent. L’obiettivo è impedire che l’AI diventi un acceleratore di rischio, individuando anomalie nel momento stesso in cui si verificano.

L’ascesa dell’agentic SOC

Il secondo asse di trasformazione riguarda i Security Operations Center. CrowdStrike parla di un SOC “agentico”: un ecosistema in cui gli analisti non rispondono più manualmente a una coda infinita di alert, ma coordinano agent AI addestrati per ragionare, investigare, correlare eventi e avviare contenimenti alla velocità della macchina.

Questa struttura modifica i ruoli umani. Gli analisti diventano orchestratori che supervisionano un flusso continuo di decisioni automatizzate, mentre gli agent lavorano sulla parte operativa, replicando schemi di risposta appresi negli anni dai team SOC più esperti. Per funzionare, però, servono prerequisiti chiave: visibilità completa sull’ambiente, strumenti validati e verificabili, dataset robusti per addestrare gli agent e una governance capace di mantenere l’elemento umano al centro del processo.

Zero-day accelerati dall’AI: il nuovo ritmo degli attaccanti

L’ultimo elemento dell’analisi riguarda il ruolo dell’intelligenza artificiale nel ciclo di scoperta delle vulnerabilità. L’AI velocizza l’analisi del codice, ottimizza i processi di fuzzing e permette di individuare difetti in tempi drasticamente ridotti. È un vantaggio enorme per i difensori, ma anche una minaccia diretta se gli attaccanti utilizzano gli stessi strumenti.

Secondo CrowdStrike, il 2026 sarà un anno caratterizzato da una crescita importante di zero-day individuati tramite AI, con exploit sviluppati e testati su scala molto più ampia rispetto al passato. Chi avrà la meglio non sarà chi patcha più spesso, ma chi integra l’AI nelle proprie strategie difensive con la stessa rapidità degli avversari.