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CoopVoce TURBO 400: 400 Giga e zero sorprese a 9,90€

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
TURBO 400 di CoopVoce offre 400 Giga in 5G, minuti illimitati e SMS, con prezzo stabile, eSIM e attivazione senza sorprese.
Ci sono offerte telefoniche che sembrano nate apposta per farti perdere la pazienza: prezzi bassi solo per pochi mesi, costi nascosti che saltano fuori dopo l’attivazione, clausole scritte in piccolo che scopri quando è ormai troppo tardi. Poi, ogni tanto, arriva una proposta che punta tutto sulla semplicità e prova a dirti le cose come stanno, senza giri strani. È il caso di TURBO 400 di CoopVoce, una promo che resta valida fino al 4 febbraio e che, almeno sulla carta, fa della chiarezza il suo punto di forza.

Navigare in 5G senza pensieri: la nuova offerta TURBO 400

Il concetto è piuttosto diretto: 400 Giga in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS a 9,90 euro al mese. Non “per il primo anno”, non “salvo rimodulazioni”, ma per sempre. CoopVoce insiste molto su questo aspetto, ricordando come nella sua storia non abbia mai aumentato le tariffe ai clienti. In un mercato dove i prezzi sembrano salire con la stessa regolarità delle stagioni, è un messaggio che suona quasi controcorrente. Anche l’attivazione segue la stessa filosofia. Non ci sono costi aggiuntivi né sorprese al momento del pagamento: attivazione gratuita, primo mese incluso e, se scegli la consegna a casa, anche la spedizione è compresa nel prezzo. In pratica, il totale da pagare per partire è lo stesso 9,90 euro che poi ritrovi ogni mese. Chi preferisce muoversi dal divano può attivare tutto online, scegliendo tra SIM fisica ed eSIM, mentre chi ama il contatto diretto può passare da uno dei tanti punti vendita Coop e fare tutto lì. L’eSIM, in particolare, è una soluzione che rende il passaggio ancora più rapido. Nessun corriere da aspettare, nessuna scheda da inserire: tutto avviene online e il numero è pronto in poco tempo. E se vuoi mantenere il tuo numero attuale, non c’è alcun problema, la portabilità è inclusa senza complicazioni. Sul fronte dell’uso quotidiano, TURBO 400 punta forte sulla quantità di dati. 400 Giga sono tanti, anche per chi usa lo smartphone come hotspot o guarda spesso video in streaming. E se viaggi, c’è un dettaglio interessante: per i primi 30 giorni di ogni soggiorno in UE e nel Regno Unito puoi usare i tuoi Giga come se fossi in Italia, senza dover fare calcoli o attivare opzioni extra. A questo si aggiungono una serie di comodità ormai quasi scontate, ma che fanno la differenza. I numeri a sovrapprezzo sono bloccati, il rinnovo può avvenire in automatico ogni mese e l’assistenza è disponibile via chat, app o telefono, 24 ore su 24. La rete 5G garantisce velocità elevate, il VoLTE permette di chiamare in alta definizione continuando a navigare e l’hotspot è utilizzabile liberamente. In definitiva, TURBO 400 sembra pensata per chi vuole tanto traffico dati, zero sorprese e un prezzo che non cambia nel tempo. Non promette miracoli né effetti speciali, ma una cosa semplice: un’offerta stabile, trasparente e senza vincoli strani. In un panorama spesso affollato di promesse urlate, a volte è proprio questo approccio più tranquillo a fare la differenza.