CoopVoce TURBO 400: 400 Giga e zero sorprese a 9,90€

41 Ci sono offerte telefoniche che sembrano nate apposta per farti perdere la pazienza: prezzi bassi solo per pochi mesi, costi nascosti che saltano fuori dopo l’attivazione, clausole scritte in piccolo che scopri quando è ormai troppo tardi. Poi, ogni tanto, arriva una proposta che punta tutto sulla semplicità e prova a dirti le cose come stanno, senza giri strani. È il caso di TURBO 400 di CoopVoce, una promo che resta valida fino al 4 febbraio e che, almeno sulla carta, fa della chiarezza il suo punto di forza.