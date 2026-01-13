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CoopVoce Turbo 200: 200 Giga e chiamate illimitate a 7,90€

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
CoopVoce Turbo 200 offre 200 Giga, minuti illimitati e 5G fino a 2 Gbps a 7,90€/mese con attivazione gratuita.
Quando si parla di operatori virtuali, la diffidenza è spesso dietro l’angolo, ma CoopVoce con la sua nuova offerta Turbo 200 sembra voler spazzare via ogni dubbio a colpi di semplicità e, finalmente, di velocità vera. Se fino a poco tempo fa il marchio della “spesa” era visto come una scelta solida ma forse un po’ lenta, il debutto ufficiale nel mondo del 5G proprio in questi primi giorni del 2026 cambia radicalmente le carte in tavola. Non siamo più di fronte a un servizio “di scorta”, ma a una corazzata che sfrutta l’infrastruttura di Vodafone per toccare velocità teoriche fino a 2 Gbps.

La nuova offerta 5G di CoopVoce

Il punto di forza di questa Turbo 200 non è solo nei numeri — che pure sono impressionanti, con 200 Giga, minuti illimitati e 1.000 SMS a 7,90 euro al mese — ma nella filosofia che c’è dietro. CoopVoce ha sempre fatto della trasparenza la sua bandiera, e la promessa del “per sempre” qui non è un modo di dire. In un mercato dove le rimodulazioni sono all’ordine del giorno, sapere che il prezzo non cambierà tra sei mesi è una rarità che dà una bella dose di serenità a chiunque odi le sorprese in bolletta. Ma entriamo nel vivo di come funziona davvero. Se decidi di passare a CoopVoce entro il 4 febbraio, l’attivazione è completamente gratuita, sia che tu porti il tuo vecchio numero, sia che tu sia già cliente e voglia fare il salto di qualità. La gestione è incredibilmente snella: puoi ordinare la SIM fisica e riceverla a casa senza costi di spedizione, oppure, se il tuo smartphone lo permette, puntare sulla eSIM per essere operativo in pochi minuti senza dover aspettare il corriere. È quel tipo di comodità digitale che ormai pretendiamo, ma che non tutti offrono con questa fluidità. Un altro aspetto che spesso viene sottovalutato è il roaming. Di solito, quando varchiamo il confine, dobbiamo iniziare a fare i conti della serva con i Giga limitati. Qui invece, per i primi 30 giorni di ogni viaggio in Unione Europea e nel Regno Unito, puoi usare l’intero pacchetto di 200 Giga esattamente come faresti a casa. È un vantaggio enorme per chi viaggia per lavoro o per piacere e non vuole stare a caccia di Wi-Fi pubblici. Aggiungiamoci il VoLTE per chiamate in alta definizione che non interrompono la navigazione e la possibilità di usare il telefono come hotspot senza costi extra, e il quadro è completo.