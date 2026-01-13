CoopVoce Turbo 200: 200 Giga e chiamate illimitate a 7,90€

27 Quando si parla di operatori virtuali, la diffidenza è spesso dietro l’angolo, ma CoopVoce con la sua nuova offerta Turbo 200 sembra voler spazzare via ogni dubbio a colpi di semplicità e, finalmente, di velocità vera. Se fino a poco tempo fa il marchio della “spesa” era visto come una scelta solida ma forse un po’ lenta, il debutto ufficiale nel mondo del 5G proprio in questi primi giorni del 2026 cambia radicalmente le carte in tavola. Non siamo più di fronte a un servizio “di scorta”, ma a una corazzata che sfrutta l’infrastruttura di Vodafone per toccare velocità teoriche fino a 2 Gbps.