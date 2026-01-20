CoopVoce Turbo 200: 200 Giga 5G a soli 7,90€ al mese

81 Se state cercando di capire come destreggiarvi nel caos delle offerte telefoniche senza uscirne con il mal di testa, vale la pena fermarsi un attimo a guardare cosa sta combinando CoopVoce. Di solito, quando leggiamo di Giga illimitati o velocità stratosferiche, siamo abituati a cercare la clausola scritta in piccolo in fondo alla pagina, quella che dopo sei mesi ti raddoppia il canone o ti infila costi di attivazione creativi. Con la nuova Turbo 200, però, sembra che abbiano deciso di giocare a carte scoperte, puntando su una semplicità che, di questi tempi, è quasi rivoluzionaria.