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CoopVoce Turbo 200: 200 Giga 5G a soli 7,90€ al mese

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
CoopVoce Turbo 200 offre 200 Giga in 5G a 7,90€ al mese, con roaming UE incluso, prezzo fisso e attivazione gratuita.
Se state cercando di capire come destreggiarvi nel caos delle offerte telefoniche senza uscirne con il mal di testa, vale la pena fermarsi un attimo a guardare cosa sta combinando CoopVoce. Di solito, quando leggiamo di Giga illimitati o velocità stratosferiche, siamo abituati a cercare la clausola scritta in piccolo in fondo alla pagina, quella che dopo sei mesi ti raddoppia il canone o ti infila costi di attivazione creativi. Con la nuova Turbo 200, però, sembra che abbiano deciso di giocare a carte scoperte, puntando su una semplicità che, di questi tempi, è quasi rivoluzionaria.

CoopVoce unisce stabilità, 5G e libertà d’uso

Il piatto forte è un pacchetto da 200 Giga in 5G a 7,90 euro al mese. Per capirci, con questa quantità di dati potete guardare video in alta definizione, fare videochiamate chilometriche e scaricare file pesanti senza stare ogni due minuti a controllare la barra del consumo. Ma la vera chicca non è solo la quantità, è la stabilità del prezzo. CoopVoce ha costruito la sua reputazione su un punto fermo: “per sempre” significa davvero per sempre. Non hanno mai rimodulato una tariffa al rialzo, il che vi mette al riparo da quelle antipatiche sorprese in bolletta che spesso colpiscono chi sceglie i grandi operatori tradizionali. Un altro aspetto che rende questa offerta davvero intelligente riguarda chi ama viaggiare. Spesso, appena superiamo il confine, ci sentiamo come se dovessimo centellinare ogni singolo byte per non finire i Giga dedicati al roaming. Con Turbo 200, per i primi trenta giorni di viaggio in Europa o nel Regno Unito, potete usare i vostri 200 Giga esattamente come se foste a casa. È una libertà non da poco, che vi permette di usare mappe, social e app di viaggio senza ansie, anche se siete a Londra o a Parigi. Anche la gestione pratica è stata pensata per chi non ha voglia di perdere tempo. L’attivazione è gratuita e potete decidere se ricevere la classica SIM fisica oppure optare per una eSIM, che vi arriva istantaneamente via email e vi permette di essere operativi in pochi minuti senza aspettare il corriere. Se invece preferite il contatto umano, basta passare in uno dei tanti punti vendita Coop. Non ci sono vincoli di durata, quindi se un giorno doveste stufarvi (anche se è difficile trovare di meglio a questo prezzo), siete liberi di andarvene senza pagare penali. Aggiungeteci il supporto al VoLTE per chiamate cristalline e la funzione hotspot inclusa per collegare il tablet o il PC, e avrete tra le mani uno strumento completo che non vi lascia mai a piedi.