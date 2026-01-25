CoopVoce EVO 30: 4,90€ al mese senza sorprese!

Nel mare di offerte telefoniche che cambiano nome, prezzo e condizioni con una rapidità quasi sospetta, ce ne sono alcune che cercano di distinguersi puntando su un concetto ormai raro: la tranquillità. CoopVoce, con la sua EVO 30, prova a parlare proprio a chi è stanco di rincorrere promozioni a tempo, rimodulazioni mascherate e costi che spuntano fuori quando meno te lo aspetti. Il messaggio è semplice, quasi disarmante: quello che vedi è quello che paghi, oggi come domani.
EVO 30: 30 Giga e eSIM CoopVoce a solo 4,90€
L’offerta EVO 30 ruota attorno a un canone mensile di 4,90 euro, dichiarato “per sempre”. Una formula che, detta così, suona quasi nostalgica in un settore dove il “per sempre” spesso dura pochi mesi. A questa cifra CoopVoce abbina 30 Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile sulla rete, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS. È un pacchetto pensato per chi usa lo smartphone in modo concreto, tra messaggi, navigazione quotidiana, mappe, social e qualche video, senza però sentirsi obbligato a pagare per quantità esagerate che magari non sfrutterà mai davvero.
Uno degli aspetti più interessanti è la gestione attivazione. Chi sceglie di mantenere il proprio numero può farlo senza complicazioni, decidendo se ricevere una SIM fisica oppure passare direttamente alla eSIM. Quest’ultima opzione rende tutto ancora più rapido, perché consente di completare il passaggio interamente online, senza costi di spedizione e senza dover aspettare il corriere. Il costo attivazione è fissato a 10 euro, a cui si aggiunge il primo mese da 4,90 euro, per un totale iniziale di 14,90 euro. Dopo di che, la spesa resta stabile.
C’è poi il tema dell’utilizzo estero, spesso fonte di sorprese poco piacevoli. Con EVO 30, nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, i Giga inclusi possono essere utilizzati come in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Una soluzione comoda per chi si sposta senza dover ogni volta controllare soglie e limitazioni. A questo si aggiungono una serie di servizi ormai fondamentali, come l’hotspot gratuito, il VoLTE per chiamate in alta definizione e la possibilità di navigare anche mentre si è al telefono.
Semplicità, trasparenza e convenienza
CoopVoce insiste molto anche sull’assenza vincoli e costi nascosti. Non ci sono penali, né servizi attivati di default che rischiano di gonfiare spesa mensile. Numeri sovrapprezzo bloccati, rinnovo automatico semplice da gestire e un’assistenza disponibile tramite app, chat e telefono completano il quadro. Il tutto appoggiandosi a una rete 4G affidabile, che garantisce una copertura adeguata nella maggior parte delle situazioni quotidiane.
Alla fine, EVO 30 non cerca di stupire con effetti speciali o slogan urlati. È un’offerta che parla a chi vuole spendere poco, sapere esattamente quanto spenderà anche tra un anno e usare lo smartphone senza ansia. In un mercato sempre più rumoroso, questa normalità diventa il vero punto di forza.