CoopVoce EVO 200 vola con un prezzo bassissimo: solo 6,90€ al mese

C’è un momento preciso in cui un’offerta mobile smette di essere una semplice alternativa e diventa un messaggio chiaro al mercato. La nuova proposta di CoopVoce nasce esattamente con questo obiettivo, posizionandosi nella fascia più alta delle tariffe senza rinunciare a una politica di prezzo prudente e trasparente. EVO 200 è il nome scelto per una soluzione che punta a intercettare chi guarda alle offerte “top” ma cerca anche stabilità, senza sorprese nel tempo.

L’impostazione è diretta e facilmente leggibile. Ogni mese sono inclusi minuti senza limiti verso tutti, SMS in quantità più che sufficiente per qualsiasi esigenza quotidiana e, soprattutto, 200 giga in 4G. Un pacchetto che si rivolge a chi utilizza lo smartphone come strumento principale per lavoro, intrattenimento e comunicazione, con un margine di dati che consente di muoversi senza continue verifiche dei consumi.

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Una tariffa che punta sulla continuità

L’aspetto che rende EVO 200 particolarmente interessante è la scelta di fissare il prezzo a 6,90 euro al mese per sempre. Non si tratta di una promozione temporanea destinata a salire dopo pochi rinnovi, ma di una struttura pensata per restare invariata nel tempo. In un contesto in cui molte offerte cambiano condizioni dopo i primi mesi, questa impostazione rappresenta un elemento di forte distinzione.

A rafforzare il messaggio contribuisce anche l’assenza di costi iniziali. Attivazione gratuita e primo mese incluso eliminano qualsiasi barriera all’ingresso, permettendo di valutare il servizio senza impegni economici immediati. La validità della promozione è fissata fino al 7 gennaio 2026, lasciando un arco temporale ampio per aderire con calma, senza l’urgenza tipica delle offerte lampo.

Una proposta costruita per il segmento alto

EVO 200 si colloca chiaramente nel segmento delle offerte mobili più ricche, ma lo fa seguendo la filosofia che da sempre caratterizza CoopVoce. La semplicità dell’offerta evita clausole complesse o condizioni poco chiare, mentre il quantitativo di dati risponde alle abitudini di consumo più attuali, fatte di streaming, social e lavoro in mobilità.

La combinazione tra prezzo contenuto e dotazione elevata rende questa tariffa particolarmente competitiva nel confronto con le soluzioni di fascia alta presenti sul mercato. Non è solo una questione di numeri, ma di equilibrio complessivo: EVO 200 propone una struttura solida, pensata per accompagnare l’utente nel lungo periodo senza costringerlo a rivedere periodicamente la propria scelta.