CoopVoce EVO 10, 10 Giga e chiamate illimitate a 4,90€ al mese

Quando si parla di offerte mobile, spesso ci si perde tra sigle, asterischi e condizioni scritte in piccolo. Prezzi che sembrano convenienti all’inizio e poi, mese dopo mese, iniziano a cambiare senza un vero motivo. È proprio da qui che conviene partire per capire perché l’offerta EVO 10 di CoopVoce riesce a distinguersi in un panorama piuttosto affollato. Non tanto per promesse roboanti, quanto per una filosofia molto chiara: semplicità, trasparenza e zero sorprese.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

EVO 10 di CoopVoce: minuti illimitati, 10 GB e un prezzo fisso che non cambia mai

EVO 10 è pensata per chi vuole il classico “uso quotidiano” dello smartphone senza dover controllare continuamente i consumi. Dieci giga di traffico dati, minuti illimitati e mille SMS coprono tranquillamente la maggior parte delle esigenze di chi usa lo smartphone per messaggiare, navigare, ascoltare musica e guardare qualche video durante la giornata. Il tutto a 4,90 euro al mese, e soprattutto allo stesso prezzo per sempre. Non è uno slogan messo lì a caso: CoopVoce sottolinea da anni di non aver mai aumentato le tariffe ai propri clienti, ed è un dettaglio che, nel tempo, fa davvero la differenza.

L’attivazione è altrettanto lineare. Si può scegliere se mantenere il proprio numero oppure richiederne uno nuovo, senza complicazioni. Anche sul fronte SIM non ci sono imposizioni: si può optare per la SIM fisica tradizionale oppure per la eSIM, comodissima per chi vuole fare tutto online senza aspettare la consegna a casa. In entrambi i casi, il costo di attivazione è di 10 euro, con il primo mese incluso, per un totale iniziale di 14,90 euro. Nessuna spesa nascosta, nessun costo extra che salta fuori dopo.

Un altro aspetto interessante riguarda l’utilizzo all’estero. Nei Paesi dell’Unione Europea e nel Regno Unito, per i primi 30 giorni di ogni viaggio si possono usare tutti i giga inclusi nell’offerta come se si fosse in Italia. È una di quelle comodità che apprezzi davvero quando parti e non devi impazzire con opzioni temporanee o SIM locali.

Dal punto di vista del servizio, CoopVoce punta molto sull’affidabilità. La rete 4G garantisce una navigazione veloce e stabile, il VoLTE permette chiamate in alta definizione continuando a navigare, e l’hotspot è incluso senza limitazioni particolari. Anche l’assistenza è pensata per essere accessibile, con supporto via chat, app e telefono attivo tutti i giorni, a qualsiasi ora.

In definitiva, EVO 10 non cerca di stupire con numeri esagerati o offerte a tempo. È una proposta concreta, pensata per chi vuole spendere poco, sapere esattamente cosa sta pagando e non avere vincoli. Un’offerta che punta più sulla tranquillità che sull’effetto wow, e che proprio per questo può risultare molto più interessante nel lungo periodo.