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Con Vodafone PRO 11,95€ vivi il 5G con dati, chiamate e continuità

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
Vodafone PRO a 11,95€/mese offre 250 GB 5G, minuti illimitati, roaming extra e ricarica automatica senza pensieri.
La giungla delle offerte telefoniche è un posto complicato, dove spesso ti ritrovi a leggere clausole scritte in piccolo solo per capire se quel prezzo “regalato” durerà più di una stagione. Vodafone PRO, l’offerta che sta spingendo forte in questo inizio di 2026, sembra però voler giocare a carte scoperte, puntando su un pacchetto che definire generoso è poco. Per 11,95 euro al mese, ti metti in tasca 250 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È quel tipo di tariffa pensata per chi lo smartphone lo usa davvero, magari come hotspot per lavorare in treno o per maratone di streaming senza dover stare ogni tre secondi a controllare il contatore dei dati.

Vodafone PRO trasforma l’esperienza mobile 2026

Ma la vera novità, che finalmente semplifica la vita a chi viaggia, riguarda il roaming. Grazie ai nuovi accordi internazionali e all’integrazione tecnologica degli ultimi mesi, con questa offerta i confini si fanno molto più sfumati. Non parlo solo della solita Unione Europea: ora puoi usare i tuoi minuti e i tuoi SMS, insieme a un bel pacchetto di 45 Giga (di cui 25 extra rispetto agli standard), anche in Svizzera e nel Regno Unito, senza dover attivare opzioni giornaliere costose o cercare disperatamente una SIM locale appena sceso dall’aereo. È un sollievo enorme per chi fa avanti e indietro per lavoro o semplicemente vuole postare le foto delle vacanze senza pensieri. C’è poi un dettaglio tecnico che trovo geniale nella sua semplicità: la continuità di servizio. Se per un motivo qualsiasi ti dimentichi di ricaricare e il credito va a zero, Vodafone non ti “stacca la spina” all’istante lasciandoti isolato. Per 48 ore puoi continuare a chiamare e navigare senza limiti. È una sorta di paracadute digitale che ti dà il tempo di sistemare i conti con calma, evitando quella spiacevole sensazione di essere tagliato fuori dal mondo proprio quando avevi una chiamata importante o dovevi consultare una mappa. E se sei uno di quelli che odiano le ricariche manuali, il sistema SmartPay risolve tutto: quando il credito scende sotto i 5 euro, l’offerta si ricarica da sola di altri 5 euro, attingendo direttamente dal tuo conto o dalla carta. Se poi aggiungi che oggi puoi attivare tutto con una eSIM in pochi minuti o combinare l’offerta con sconti sull’energia di casa tramite la partnership con Fastweb, capisci che l’obiettivo è uno solo: farti dimenticare di avere un operatore telefonico, perché tutto funziona e basta.