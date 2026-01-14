Con Vodafone PRO 11,95€ vivi il 5G con dati, chiamate e continuità

1,2K La giungla delle offerte telefoniche è un posto complicato, dove spesso ti ritrovi a leggere clausole scritte in piccolo solo per capire se quel prezzo “regalato” durerà più di una stagione. Vodafone PRO, l’offerta che sta spingendo forte in questo inizio di 2026, sembra però voler giocare a carte scoperte, puntando su un pacchetto che definire generoso è poco. Per 11,95 euro al mese, ti metti in tasca 250 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È quel tipo di tariffa pensata per chi lo smartphone lo usa davvero, magari come hotspot per lavorare in treno o per maratone di streaming senza dover stare ogni tre secondi a controllare il contatore dei dati.