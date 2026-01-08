Con Iliad TOP 300 PLUS la parola d’ordine diventa abbondanza

Nel mercato mobile italiano, dove le offerte sembrano spesso costruite più sulla leva promozionale che sulla solidità nel tempo, Iliad torna a far parlare di sé con una proposta che punta dritta alla sostanza. TOP 300 PLUS prevede infatti tanti contenuti, costi chiari e nessuna sorpresa lungo il percorso. L’offerta mette sul piatto 300GB di traffico dati utilizzabili su rete 4G, 4G+ e 5G, affiancati da minuti e SMS illimitati, al prezzo di 11,99 euro al mese dichiarato come definitivo.

La filosofia resta quella che ha permesso a Iliad di ritagliarsi uno spazio preciso nel mercato. Parliamo infatti di niente vincoli, niente rimodulazioni, nessun costo nascosto che emerge col tempo. Anche l’attivazione della SIM è fissata una volta per tutte a 9,99 euro, mentre l’eventuale superamento della soglia dati avviene solo previo consenso esplicito dell’utente. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché rafforza l’idea di controllo e trasparenza, soprattutto in un’offerta che si rivolge a chi utilizza lo smartphone in modo intensivo, tra streaming, hotspot e lavoro in mobilità.

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La disponibilità del 5G, laddove la copertura lo consente e su dispositivi compatibili, completa un pacchetto pensato per reggere nel tempo. TOP 300 PLUS non nasce come risposta temporanea alla concorrenza, ma come proposta stabile, destinata a chi cerca una connessione abbondante senza dover rivedere periodicamente il proprio piano tariffario.

Iliad tra roaming europeo e servizi inclusi

Un altro elemento centrale di TOP 300 PLUS è la gestione dell’uso all’estero. L’offerta include 30GB dedicati al roaming in Europa, una soglia che consente di viaggiare senza rinunciare alle proprie abitudini digitali. A questo si aggiungono le chiamate illimitate dall’Italia verso numerosi numeri fissi internazionali e verso i cellulari di Stati Uniti e Canada.

Dal punto di vista dei servizi accessori, Iliad mantiene un’impostazione essenziale ma completa. Hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero, controllo del credito residuo e tecnologia VoLTE sono già inclusi, senza costi extra o attivazioni separate. Anche la gestione tramite app contribuisce a rendere l’esperienza più lineare, permettendo di monitorare consumi, copertura e ricariche in modo immediato.

Con TOP 300 PLUS Iliad continua così a costruire la propria identità sulla coerenza dell’offerta. Non è un piano pensato per stupire con effetti speciali, ma per rispondere a un’esigenza concreta, ovvero avere tanti gigabyte, una copertura moderna e la certezza di sapere quanto si paga oggi e quanto si pagherà domani.