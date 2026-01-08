Con Gmail il 2026 segna una svolta nella gestione della posta esterna

Il nuovo anno si apre con un cambiamento che, per molti passerà inosservato, ma che in realtà segna una discontinuità importante nell’evoluzione di Gmail. Google ha infatti deciso di eliminare dalla versione web due strumenti che per anni hanno facilitato la convivenza tra caselle di posta diverse all’interno di un’unica interfaccia. A partire da gennaio, Gmailify e il supporto al protocollo POP per il recupero delle email da account esterni vengono disattivati, lasciando spazio a una gestione più semplificata ma anche più rigida.

Gmailify permetteva di applicare alcune delle funzioni più apprezzate di Gmail. Ne sono un esempio il filtro antispam avanzato o l’organizzazione automatica dei messaggi, anche a indirizzi di provider terzi. Era una soluzione ibrida, pensata per chi non voleva abbandonare il proprio vecchio account ma desiderava sfruttare l’efficienza dell’ecosistema Google. Con la sua uscita di scena, gli account non Google perdono queste ottimizzazioni e tornano a essere gestiti in modo più basilare. Allo stesso tempo viene eliminata anche la possibilità di scaricare automaticamente le email tramite POP, funzione che consentiva di concentrare più caselle in Gmail senza passare dall’inoltro manuale.

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Gmail tra nuove abitudini e soluzioni alternative

È importante chiarire che il cambiamento riguarda esclusivamente l’uso di Gmail da browser. Chi utilizza l’app su smartphone o tablet continuerà a gestire senza limitazioni anche indirizzi non Google, grazie al supporto IMAP che resta pienamente operativo. Per molti utenti, ormai abituati a controllare la posta quasi esclusivamente da mobile, l’impatto sarà quindi minimo. Diverso il discorso per chi lavora soprattutto da computer.

Per questi utenti, Google suggerisce alcune alternative. La più immediata è l’inoltro automatico dei messaggi dal provider esterno verso l’indirizzo Gmail principale. In pratica, le email arrivano, ma la gestione resta a senso unico. Chi utilizza account aziendali o scolastici, invece, dovrà confrontarsi con l’amministratore IT per valutare una migrazione completa verso Google Workspace, sfruttando gli strumenti ufficiali di trasferimento messaggi messi a disposizione da Google.

Resta un punto fermo, nessun messaggio già importato verrà eliminato. Tutte le email scaricate in passato tramite POP o Gmailify continueranno a essere disponibili, senza alcuna perdita di dati. Cambia però la filosofia di fondo. Gmail sembra voler spingere sempre più verso un utilizzo “nativo” del servizio, riducendo le integrazioni con sistemi esterni e privilegiando un ecosistema più chiuso ma anche più coerente. Il risultato è un Gmail più essenziale, meno flessibile sul web, dove lo smartphone diventa il vero centro di controllo della posta elettronica.