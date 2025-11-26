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Comet: il Black Friday è ancora qui con tanti sconti pazzeschi

Scopri le proposte di Comet per il Black Friday, qualità e convenienza per ogni esigenza di studio e lavoro.

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il Black Friday è per molti un momento strategico dell’anno, un’occasione in cui fermarsi a valutare ciò che davvero può migliorare i propri device. In queste settimane l’attenzione cresce, così come il desiderio di trovare una proposta capace di coniugare qualità e convenienza. E quando uno store riesce a riunire entrambe le cose in un unico spazio, allora il percorso verso l’acquisto diventa più semplice, più consapevole e sicuramente piacevole. Ogni proposta di Comet viene inserita in un quadro pensato per dare valore al tuo tempo e alle tue esigenze: dalla tecnologia per la casa a quella da portare con te, passando per l’elettronica dedicata allo studio, al lavoro e al divertimento. Il tutto è per offrirti una selezione affidabile, conveniente e costruita per durare. Ciò rende il Black Friday non una semplice ricorrenza, ma qualcosa in cui puoi trovare esattamente ciò che desideri!

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Le offerte Comet più sensazionali

Nel cuore della selezione Comet spicca l’Acer Notebook Aspire Lite 4/128GB a 199 euro, ideale per chi vuole organizzare studio e lavoro con praticità. Comet porta anche lo Xiaomi Smartphone 15T 12/256GB Black con Photoprinter Pro a 499 euro, perfetto per chi ama immagini di qualità. Per la tua casa, Comet propone la Bosch lavastoviglie SMS4EMI06E Stainless steel a 549 euro, mentre Comet inserisce la Dyson Scopa ricaricabile V10 Origin a 299 euro per una cura degli ambienti rapida e sicura.

Gli appassionati trovano in Comet EA Sports FC 26 per Switch a 34,99 euro, e il mouse Logitech M705 a 29,90 euro migliora ogni movimento. Comet arricchisce poi la zona TV con la Haier TV MiniLED 75” a 999 euro e con la Haier TV QLED 65” a 479 euro. Chiude la selezione Comet con le cuffie Cellularline BTSEEKTWSB blu a 14,99 euro e i controller Dragon Shock Photon Bluetooth nero e Dragon Shock Poptop Compact manga a 29,99 euro.

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