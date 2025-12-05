CloudFlare in ripresa dopo il recente down: cosa è successo?

Un’ondata di segnalazioni provenienti da diverse aree ha riportato l’attenzione su un nuovo malfunzionamento che coinvolge Cloudflare. La società ha confermato di essere impegnata a individuare le cause delle anomalie riscontrate. Precisando che alcune richieste rivolte alla dashboard o alle API potrebbero non andare a buon fine oppure restituire errori inattesi. Si tratta di un problema ancora privo di un perimetro chiaro, ma sufficiente a sollevare preoccupazioni in un contesto in cui la continuità dei servizi cloud rappresenta un elemento strategico. L’incertezza riguarda soprattutto le possibili ricadute per i numerosi siti e servizi che dipendono dall’infrastruttura di Cloudflare. Gli episodi registrati nei giorni precedenti, caratterizzati da interruzioni diffuse e difficoltà di accesso a molti portali, hanno mostrato quanto l’ecosistema possa rivelarsi vulnerabile quando un nodo centrale manifesta instabilità. L’assenza, al momento, di un quadro definitivo spinge gli operatori del settore a prepararsi a eventuali ripercussioni.

Cloudflare: ecco i dettagli sui recenti malfunzionamenti

Nella comunicazione ufficiale è stato ricordato che per la giornata odierna era programmata una manutenzione presso un datacenter di Detroit. Quest’ultima era prevista da tempo ed è stata definita come non idonea, da sola, a provocare disservizi di portata globale. La coincidenza temporale con le difficoltà attualmente registrate ha sollevato interrogativi, ma la stessa Cloudflare ha lasciato intendere che non vi siano elementi certi per collegare i due eventi.

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La situazione è apparsa ancora più complessa quando Downdetector, piattaforma di proprietà di Ookla utilizzata per monitorare i malfunzionamenti di servizi online, ha smesso di funzionare. Presentando un errore 500 – Internal Server Error. L’unica traccia visibile sulla pagina, la presenza della dicitura “cloudflare”, ha alimentato l’ipotesi di un legame diretto tra il guasto e le problematiche su Cloudflare. Ciò pur non rappresentando una conferma formale. L’episodio ha comunque contribuito a dare una misura della vastità del fenomeno.

Nel corso della mattinata, Cloudflare ha reso noto di aver introdotto una prima correzione e di essere in fase di monitoraggio. Verso le 11.05, diversi servizi precedentemente irraggiungibili sono tornati accessibili e le segnalazioni di malfunzionamenti hanno iniziato a diminuire. Suggerendo che l’intervento stesse producendo effetti concreti. Ripristinato a sua volta il funzionamento, Downdetector ha iniziato a registrare un incremento di segnalazioni riconducibili a piattaforme molto diffuse, tra cui Canva, Zoom, Vinted, Vimeo e LinkedIn. Le anomalie risultano visibili tanto nella versione italiana del sito quanto in quella statunitense.

La vicenda rimane in evoluzione. Da un lato la graduale ripresa dei servizi suggerisce che il primo intervento abbia mitigato la situazione. Dall’altro l’ampiezza delle piattaforme coinvolte lascia aperti interrogativi sull’effettiva origine del problema e sulla possibilità che si tratti di un episodio isolato. Non resta che attendere per le prossime informazioni rilasciate da Cloudflare.