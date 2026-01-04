Clair Obscur: Expedition 33 ha già il suo primo “clone”?

L’industria videoludica mondiale ha avuto il suo protagonista nell’ultimo anno: Clair Obscur: Expedition 33. Il titolo dello studio francese Sandfall Interactive ha conquistato premi su premi, tra cui il prestigioso riconoscimento di Gioco dell’Anno. Oltre al prestigio, tale successo sembra avere già effetti tangibili: le prime “ombre” di titoli simili stanno emergendo. Con sviluppatori pronti a reinterpretare il modello vincente del gioco. A tal proposito emerge un remake cinese atteso da anni: Sword and Fairy 4 Remake. Sviluppato da Up Software e pubblicato da Cube Game.

Ecco i dettagli sul remake che ricorda Clair Obscur: Expedition 33

Il trailer ha subito scatenato discussioni tra appassionati, soprattutto per le evidenti somiglianze con alcuni aspetti di Clair Obscur. Tra cui l’interfaccia dinamica e il sistema di parry, fino ai movimenti di telecamera durante i combattimenti. Pur evocando il capolavoro francese, il remake resta fedele alle proprie radici, reinterpretando con tecniche moderne un classico della saga The Legend of Sword and Fairy.

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Il franchise ha debuttato con un enorme successo critico e commerciale in patria. Generando numerosi sequel e spin-off. Nonostante il titolo rimandi al quarto episodio, tale remake funge da prequel del terzo capitolo, offrendo così sia ai fan storici sia ai nuovi giocatori un’opportunità di riscoprire la storia da una prospettiva inedita. La versione rimasterizzata mira, inoltre, a rendere l’esperienza più accessibile, con una grafica aggiornata e un gameplay moderno. Ciò senza tradire l’anima narrativa che ha reso celebre la saga.

Il parallelo con Clair Obscur non è casuale: il gioco francese ha dimostrato come i JRPG possano ancora affascinare, combinando elementi classici dei grandi titoli, da Final Fantasy a Persona. Cube Game ha annunciato che nei prossimi giorni sarà disponibile una versione inglese del trailer. Dettaglio che lascia presagire il possibile sbarco in Occidente del titolo. Un’occasione che potrebbe rivelare le reali ambizioni del progetto in arrivo nel settore gaming.