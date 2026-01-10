Chrome su Android: semplificato l’accesso ai preferiti

Come ben sapete tutte le applicazioni sviluppate da Google godono di una campagna di aggiornamenti costante che ogni mese porta interessanti novità sotto gli occhi degli utenti, nella stragrande maggioranza dei casi tra l’altro queste novità arrivano in silenzio senza annunci fragorosi al punto che alle volte gli utenti li scoprono anche per caso, ed è proprio quello che è successo con l’ultimo miglioramento arrivato per Google Chrome su Android che va a toccare un elemento che da sempre contraddistingueva la versione desktop, Google infatti ha ritoccato la barra dei preferiti per quanto riguarda la versione Android del proprio browser.

Nello specifico, si tratta di un update che punta a rendere l’accesso ai siti preferiti decisamente più rapido e immediato, si va infatti ad eliminare uno step da seguire rendendo la procedura di accesso molto più fluida.

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Cosa cambia

Da sempre Google si concentrata per mantenere l’esperienza d’uso di Google Chrome su desktop e Android abbastanza coerente e priva di differenze troppo radicali, l’ultimo date introdotto nella versione per Android e non fa altro che rimarcare questo dettaglio, l’azienda infatti è andata ad appianare una delle principali differenze che c’era tra le due versioni, per alcuni utenti infatti è appena comparsa una nuova impostazione che permette di attivare o disattivare la visualizzazione della classica barra dei preferiti, medesima dinamica già disponibile nella versione PC.

Fino a questo momento all’interno di Google Chrome dedicato ad Android per poter ottenere la barra dei preferiti e scegliere dunque tra i propri siti era necessario accedere al menu a tre puntini verticali posizionato in alto a destra per poi selezionare la voce preferiti, un’operazione semplice ma sicuramente poco immediata.

Come di consueto quando Google rilascia una nuova funzionalità quest’ultima non è in automatico disponibile per tutti gli utenti, la distribuzione avviene infatti in modo graduale ed infatti la nuova barra dei preferiti sembra essere disponibile solo su alcuni dispositivi, nello specifico al momento quelli inclusi sono soli display panoramici come quelli dei tablet, o in generale i dispositivi con display decisamente generosi, la funzionalità sugli smartphone al momento non sembra ancora attiva e la ragione sembra abbastanza scontata, Google sicuramente non vuole inficiare l’usabilità dello smartphone.