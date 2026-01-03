Chip sottocutaneo può inviare stimoli al cervello bypassando i sensi

Un team di ricercatori appartenenti alla Northwestern University è riuscita a sviluppare un particolare tipo di impianto cerebrale in grado di inviare informazioni al nostro cervello passando però oltre i sensi naturali, questo dispositivo se funzionante potrebbe rappresentare un cambiamento epocale per la vita di chi soffre di determinate patologie invalidanti come la perdita dell’udito o la perdita della vista, tale sistema infatti rappresenta il futuro poiché implementa leggerezza, flessibilità e sottigliezza e può essere posizionato tra il cuoio capelluto e il cranio diventando di fatto invisibile, tra l’altro un punto incredibilmente vantaggioso e rappresentato dal fatto che il sistema non richiede fili o batterie e permette di utilizzare fino a 64 micro LED per inviare degli impulsi luminosi al cervello.

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Lo studio e la teoria

Scendendo più nel dettaglio questi LED, le cui dimensioni sono praticamente quelle di un capello umano, emettono una luce rossa in grado di attraversare il cranio per poi arrivare al cervello, il tutto all’interno di un dispositivo delle dimensioni paragonabili a quelle di un francobollo, quest’ultimo al momento è stato testato solo sugli animali e ha ancora bisogno di un po’ di tempo per la sperimentazione umana, questo poiché per funzionare il dispositivo bisogno di una modifica genetica ai neuroni della corteccia cerebrale, consentita negli animali, ma non ancora sull’uomo.

I test dunque sono stati condotti su una particolare tipologia di topi con neuroni corticali sensibili alla luce che hanno imparato in modo rapido e immediato a trasformare tali stimoli in informazioni utili che potevano essere elaborate dal loro cervello, di conseguenza in caso di totali assenza di stimoli sensoriali provenienti dai cinque sensi, tramite dei pattern complessi mostrati tramite questi LED i topi sono stati in grado di riconoscere dei segnali e dunque prendere decisioni utili a completare degli schemi comportamentali, tra l’altro la presenza di questo impianto non ha alterato in alcun modo il comportamento dei topi allo stato naturale.