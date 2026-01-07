Chiama in Europa con CoopVoce EVO 100 a soli 7,90€ al mese

Quando si parla di offerte telefoniche, ormai siamo tutti un po’ diffidenti. Promesse urlate, prezzi che sembrano bassissimi e poi, puntualmente, qualcosa cambia dopo pochi mesi. Proprio per questo EVO 100 di CoopVoce gioca una partita diversa, molto più tranquilla, quasi controcorrente. Non cerca di stupire con slogan roboanti, ma punta su una cosa semplice e, oggi, sorprendentemente rara: la stabilità.

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Navigare, chiamare e viaggiare senza pensieri con EVO 100 di CoopVoce

L’offerta è chiara fin da subito. EVO 100 mette insieme 100 Giga di traffico dati, minuti illimitati e 1000 SMS a 7,90 euro al mese, e quel “per sempre” scritto accanto al prezzo non è un dettaglio messo lì a caso. CoopVoce sottolinea che le sue tariffe non sono mai state rimodulate, e questo cambia parecchio il modo in cui guardi l’offerta. Non stai firmando un patto a tempo, ma scegliendo qualcosa che, almeno nelle intenzioni, resta uguale mese dopo mese.

Anche l’attivazione segue la stessa logica di semplicità. Puoi mantenere il tuo numero oppure sceglierne uno nuovo, senza complicazioni. Se preferisci la SIM fisica, puoi fartela spedire a casa o ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop. Se invece vuoi fare tutto online e non aspettare corrieri, la eSIM è probabilmente la strada più veloce: nessun costo di consegna e attivazione completamente digitale. In entrambi i casi, il costo iniziale resta contenuto e trasparente, senza sorprese che spuntano alla fine del processo.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda l’uso all’estero. Con EVO 100, per i primi 30 giorni di ogni viaggio in Unione Europea e nel Regno Unito puoi utilizzare i tuoi Giga esattamente come se fossi in Italia. Niente calcoli mentali, niente ansia da roaming: accendi il telefono e lo usi come sempre. È una di quelle comodità che apprezzi davvero solo quando sei già in viaggio.

Dal punto di vista dei servizi, CoopVoce non si limita al minimo indispensabile. L’hotspot è incluso, quindi puoi condividere la connessione senza costi extra, e la rete 4G con supporto VoLTE garantisce chiamate più nitide e la possibilità di navigare anche mentre sei al telefono. L’assistenza è disponibile via chat, app e telefono, ventiquattro ore su ventiquattro, il che contribuisce a quell’idea di affidabilità che l’operatore cerca di trasmettere.

E forse è proprio questo il punto di EVO 100: non essere l’offerta più aggressiva del momento, ma quella che ti fa smettere di pensarci. Paghi il giusto, sai cosa stai ottenendo e, soprattutto, non devi tenere d’occhio il calendario temendo l’ennesima rimodulazione. In un mercato che vive di continue rincorse, CoopVoce sembra voler dire una cosa molto semplice: meno promesse, più continuità. E per molti utenti, oggi, è esattamente ciò che serve.