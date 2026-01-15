L’intelligenza artificiale non si limita più ad assistere nella scrittura o nella ricerca di informazioni: secondo nuove indiscrezioni, potrebbe presto diventare uno strumento strutturato anche per orientarsi nel mercato del lavoro. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, OpenAI starebbe lavorando a una nuova funzione di ChatGPT chiamata Jobs, pensata per supportare gli utenti nella ricerca di un’occupazione e nella pianificazione della propria carriera professionale. Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale: si tratta di rumor che si inseriscono però in un percorso ormai evidente, quello di una piattaforma che si sta progressivamente trasformando da chatbot generalista a hub di strumenti verticali dedicati a specifici ambiti della vita quotidiana.

Un assistente per orientarsi nel mondo del lavoro

L’idea alla base di ChatGPT Jobs sarebbe quella di offrire un supporto continuativo e personalizzato lungo diverse fasi del percorso professionale. Non solo la ricerca attiva di un impiego, ma anche l’analisi delle competenze, l’esplorazione di ruoli compatibili con il proprio profilo e la definizione di una strategia di crescita nel medio e lungo periodo. In questo scenario, l’intelligenza artificiale non sostituirebbe i recruiter né le piattaforme di recruiting tradizionali, ma funzionerebbe come un consulente digitale sempre disponibile, in grado di aiutare l’utente a chiarire obiettivi, punti di forza e aree di miglioramento.

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CV, posizionamento e scelte di carriera

Tra le funzionalità ipotizzate rientrerebbe la possibilità di lavorare in modo strutturato sul curriculum vitae. ChatGPT Jobs potrebbe suggerire come rendere più efficace un CV, adattarlo a diversi ruoli professionali o evidenziare competenze spesso sottovalutate. Allo stesso tempo, potrebbe aiutare a migliorare lettere di presentazione, profili professionali e narrazione delle esperienze lavorative. Un altro aspetto centrale sarebbe l’orientamento: identificare ruoli coerenti con le competenze già acquisite, valutare transizioni di carriera e confrontare opportunità diverse in base a fattori come stabilità, crescita, equilibrio vita-lavoro e interessi personali.

Un modello simile alle sezioni tematiche

Il riferimento, secondo le indiscrezioni, sarebbe una sezione tematica separata, simile a quella introdotta di recente per altri ambiti specifici. In questo caso, Jobs potrebbe comparire come una nuova area dedicata nell’interfaccia di ChatGPT, accessibile dalla barra laterale su desktop e dal menu su mobile.

Le conversazioni legate al lavoro e alla carriera verrebbero organizzate in questo spazio, consentendo all’utente di mantenere una visione coerente del proprio percorso professionale e di riprendere facilmente ragionamenti, piani e simulazioni già avviate. L’idea di una funzione come ChatGPT Jobs ha anche un valore simbolico. Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è stata spesso percepita come una minaccia per l’occupazione, associata all’automazione e alla riduzione di alcune figure professionali. Una funzione dedicata alla ricerca di lavoro ribalterebbe parzialmente questa narrativa, posizionando l’AI come strumento di supporto e non solo come fattore di disruption.

Resta però aperta la questione dell’affidabilità e dell’imparzialità dei suggerimenti: un assistente basato su AI può aiutare a orientarsi, ma non sostituire il giudizio umano né la complessità delle dinamiche del mercato del lavoro reale.