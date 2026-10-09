Chatbot AI sicuri? Hannah Fry analizza come li usiamo davvero

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale sono davvero sicuri? È la domanda attorno a cui ruota un confronto con la professoressa Hannah Fry, chiamata a ragionare su come le persone utilizzano questi assistenti digitali e su che cosa potrebbero raccontarci. Il tema tocca da vicino chiunque abbia provato a scrivere una richiesta a un programma capace di rispondere con frasi compiute, quasi come farebbe un interlocutore in carne e ossa.

La questione della sicurezza, del resto, è meno semplice di quanto sembri a prima vista. Parlare di chatbot sicuri non significa soltanto chiedersi se un software funzioni bene o male. Significa interrogarsi sul rapporto che si crea tra chi scrive e chi risponde, anche quando dall’altra parte non c’è una persona ma un sistema automatico. Ed è proprio su questo terreno che si muove la riflessione proposta a Hannah Fry.

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Come le persone usano i chatbot

Il primo punto affrontato riguarda l’uso concreto di questi strumenti. L’attenzione non si concentra tanto sulla tecnologia in sé, con i suoi meccanismi interni e le sue specifiche, quanto sulle abitudini degli utenti. Chi si rivolge a un assistente virtuale lo fa con aspettative diverse e con livelli di fiducia molto variabili. C’è chi lo considera un semplice aiuto pratico e chi invece finisce per affidargli domande più personali.

Questo cambio di prospettiva ha un peso notevole. Guardare alle persone anziché alla macchina permette di capire che la sicurezza di un chatbot dipende anche dal modo in cui viene interpellato. Lo stesso strumento può essere innocuo in un contesto e diventare delicato in un altro, a seconda di cosa gli viene chiesto e di quanto peso si dà alle sue risposte. Ecco perché il dibattito sull’intelligenza artificiale passa sempre più spesso dal comportamento umano.

Cosa potrebbero dirci questi assistenti

Il secondo filone della conversazione con la professoressa Fry riguarda ciò che i chatbot potrebbero dirci. Una formula che si presta a una doppia lettura. Da una parte ci sono le risposte che questi sistemi forniscono a chi li interroga, con tutto ciò che ne consegue in termini di affidabilità. Dall’altra c’è quello che il loro utilizzo rivela sulle persone stesse, sulle loro curiosità, sui dubbi e sulle esigenze che le spingono a cercare un interlocutore artificiale.

Entrambe le interpretazioni portano dritte al cuore della domanda iniziale. Capire se l’intelligenza artificiale applicata alle conversazioni sia sicura vuol dire osservare sia il contenuto dei messaggi generati dalle macchine sia il modo in cui gli esseri umani li accolgono. Un chatbot non vive isolato ma esiste soltanto nel dialogo con chi lo usa, ed è lì che emergono opportunità e possibili criticità.

Il confronto con Hannah Fry si sviluppa proprio lungo queste due direttrici. Da un lato c’è il modo in cui le persone si servono dei chatbot nella vita di tutti i giorni, dall’altro c’è ciò che questi strumenti potrebbero comunicare a chi li consulta, con la domanda sulla loro sicurezza a fare da filo conduttore dell’intera discussione.

Fonte: TecnoAndroid