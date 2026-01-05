BYD, Geely, etc: come le regole cinesi ridisegnano il mercato EV

Quando si parla di Cina e auto elettriche, ormai è chiaro che non si tratta solo di numeri di vendita o di nuovi modelli che arrivano sul mercato a ritmo serrato. Sempre più spesso il vero segnale arriva dalle regole governative, da quelle decisioni che non fanno rumore ma che finiscono per cambiare davvero le cose. Ed è proprio quello che sta succedendo con la nuova normativa cinese introdotta a partire da gennaio, una norma che obbligherà le case automobilistiche a rivedere seriamente il tema dell’efficienza energetica, quindi consumi e autonomia.

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Auto elettriche sotto esame: i limiti cinesi cambiano consumi e autonomia

Le autorità cinesi hanno deciso di fissare soglie precise e vincolanti sul consumo energetico delle auto elettriche, differenziandole in base al peso del veicolo e alle sue caratteristiche tecniche. Non più linee guida o raccomandazioni, ma limiti veri da rispettare se si vuole continuare a vendere. Una scelta che nasce dopo un’analisi approfondita dei consumi reali delle elettriche oggi in circolazione e delle tecnologie disponibili per migliorare l’efficienza.

Rispetto al passato, il cambio di passo è evidente. La normativa precedente non era vincolante e lasciava ampi margini di manovra ai costruttori. Quella nuova, invece, alza l’asticella dei consumi di circa l’11%. Tradotto in termini concreti, significa che molte auto elettriche dovranno diventare più efficienti per restare sul mercato. Un esempio rende bene l’idea: un’auto elettrica dal peso di circa due tonnellate dovrà rispettare un consumo massimo di 15,1 kWh ogni 100 chilometri secondo il ciclo CLTC.

Questa stretta non punta solo a “punire” chi consuma troppo, ma a stimolare un miglioramento generale. Intervenendo su motori, elettronica di gestione, aerodinamica e altri dettagli tecnici, a parità di batteria l’autonomia potrebbe crescere di circa il 7%. Non è una rivoluzione, ma un passo avanti concreto, soprattutto in un mercato dove ogni chilometro in più fa la differenza nella percezione del cliente.

La normativa riguarda esclusivamente le auto 100% elettriche. Restano fuori, almeno per ora, le plug-in hybrid e i modelli con range extender. Le discussioni su questo standard erano iniziate già a luglio e hanno coinvolto diversi organismi governativi, dal Ministero dell’Industria alla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

C’è poi un altro aspetto importante: il legame con gli incentivi statali. Rispettare questi nuovi limiti sarà fondamentale per continuare ad accedere ai sussidi. Secondo la stampa cinese, molti modelli di grandi gruppi come BYD e Geely sarebbero già conformi, mentre altri potrebbero dover essere aggiornati o sparire dal mercato. Non a caso, la normativa sembra colpire soprattutto i veicoli pesanti, spingendo i costruttori a concentrarsi finalmente sull’efficienza reale. Un messaggio chiaro, che potrebbe influenzare non solo il mercato cinese, ma l’evoluzione dell’elettrico a livello globale.