Bugatti F.K.P. Hommage, il tributo definitivo alla Veyron e al suo creatore

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Scopri la Bugatti F.K.P. Hommage, una one-off che onora Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch e la sua leggendaria Veyron

Bugatti ha creato un nuovo capolavoro dando vita ad una esclusiva one-off nata all’interno del Programme Solitaire. La nuovissima F.K.P. Hommage nasce come un omaggio a Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch, ingegnere che ha reso possibile la creazione della Veyron.

Vent’anni fa, Bugatti ha ridefinito il concetto di vettura ad alte prestazioni con il lancio della Veyron. Caratterizzata da 1.001 CV e in grado di raggiungere una velocità massima superiore ai 400 km/h, questa vettura ha riscritto le regole. Solo grazie all’intuizione del Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch è stato possibile creare questa hypercar e il suo iconico motore W16.

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Questa nuova vettura vuole rendere omaggio ad una hypercar che ha ridefinito il marchio e al suo creatore. Gli ingegneri di Bugatti hanno scelto di adottare la massima espressione della tecnologia per il W16, portando il propulsore quadriturbo all’impressionante potenza di 1.600 CV.

Scopri la Bugatti F.K.P. Hommage, una one-off che onora Prof. Dr. Ferdinand Karl Piëch e la sua leggendaria Veyron

La F.K.P. Hommage presenta linee esterne che richiamano la Veyron ma con cambiamenti dettati dall’evoluzione tecnica. Per la griglia frontale si è scelto di utilizzare un unico blocco di alluminio per renderla ancora più armoniosa. Al fine di soddisfare le esigenze di raffreddamento del motore, sono state adottate prese d’aria maggiorate. Cambiano anche gli pneumatici che possono contare sulle ultime tecnologie sviluppate da Michelin e su cerchi più grandi, 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore.

La livrea presenta una colorazione che si allinea con i pannelli, rendendo le divisioni cromatiche più nette ed efficaci. L’evoluzione del settore automotive passa anche dalle tecniche di verniciatura, con la F.K.P. Hommage che può contare su avanzate tecniche di stratificazione. Per ottenere un effetto di profondità tridimensionale, è stato seguito un particolare processo di verniciatura che prevede la stesura di uno strato a base di alluminio color argento sotto un trasparente rosso. A questo si aggiunge la fibra di carbonio a vista non verniciata ma trattata con rivestimento trasparente a cui è stata aggiunta una componente di nero.

Gli interni di questa Bugatti sono unici e rappresentano un’evoluzione anche rispetto ai modelli Chiron e Mistral. Il volante presenta un disegno unico, di ispirazione Bauhaus, mentre il tunnel centrale è realizzato su misura. Un elemento distintivo della vettura è certamente l’Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon, un segnatempo da 41 mm integrato nel veicolo su richiesta del futuro proprietario.

La Bugatti F.K.P. Hommage sarà presentata ufficialmente all’Ultimate Supercar Garage nell’ambito dell’evento Rétromobile Paris che si svolgerà nella capitale francese dal 29 gennaio al 1° febbraio 2026.