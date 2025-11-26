Braun lancia impredibili offerte per il Black Friday e Cyber Monday

Braun, punto di riferimento mondiale nella rasatura e nell’epilazione, celebra il periodo più conveniente dell’anno proponendo una selezione esclusiva dei suoi dispositivi premium a prezzi fortemente ribassati. Un’occasione perfetta per chi ama prendersi cura della propria immagine ogni giorno, approfittando di tecnologie avanzate a costi eccezionali. Le promozioni, valide fino al Cyber Monday, includono soluzioni per la rimozione dei peli per ogni esigenza e per la cura della barba e la rasatura maschile, studiate per offrire risultati professionali, duraturi e sicuri, grazie a un mix accurato di innovazione e performance. Dalla luce pulsata Skin i-Expert ai modelli Silk-épil 9 Flex, fino ai dispositivi dedicati alla cura della barba come il rasoio top di gamma Series 9 Pro+ e il regolabarba BT9.

Braun Skin i-Expert

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Per chi desidera una soluzione duratura e smart, Braun propone Skin i-Expert, la prima luce pulsata smart con un’app integrata dedicata. Il dispositivo rileva la tonalità della pelle, regola l’intensità della luce e fornisce feedback in tempo reale, permettendo di ottenere risultati già dalla prima seduta e fino a due anni di pelle liscia* comodamente da casa. Il dispositivo guida l’utente nelle varie fasi del trattamento e nella scelta della testina adatta a seconda dell’area del corpo interessata, garantendo precisione, sicurezza e comfort. L’intera routine corpo** richiede solo 10 minuti a settimana e, grazie alla pianificazione intelligente, le sessioni vengono riorganizzate in base agli impegni e ai progressi dell’utente.

* Seguendo un regime di trattamento. I risultati individuali possono variare da persona a persona.

** Gambe (parte alta e parte basse), ascelle, zona bikini e baffetto.

BRAUN SILK-ÉPIL 9 FLEX

Disponibile nelle nuove finiture oro e rosé, il Silk-épil 9 Flex è l’epilatore iconico di Braun, e il primo al mondo con una testina completamente flessibile capace di seguire le curve del corpo e raggiungere con facilità anche le zone più difficili. La funzione Smart Touch consente di passare dalla modalità Power a quella Gentle, regolando la pressione sulla pelle, per ottenere un’epilazione efficace ma delicata sulle aree sensibili. La tecnologia MicroGrip rimuove peli fino a tre volte più corti della ceretta, offrendo fino a 4 settimane di pelle liscia senza dover attendere la ricrescita. Completano il dispositivo numerosi accessori dedicati a esfoliazione e epilazione per viso e corpo, tra cui la Gentle Brush e la testina radente, che trasforma l’epilatore in un rasoio per le zone più sensibili.

BRAUN SERIES 9 PRO+

Il Series 9 Pro+ rappresenta l’apice della tecnologia Braun per quanto riguarda efficienza e comfort di rasatura. Pensato per barbe di 1, 3 o 7 giorni, unisce un sistema ProShave a 5+1 elementi di rasatura, che garantisce una rasatura profonda e delicata a un rifinitore Pro dedicato ai peli più lunghi. La testina ProComfort prepara la pelle tramite un delicato massaggio che solleva i peli, migliorando la scorrevolezza e la precisione. Il device offre 60 minuti di autonomia, un LED Pro Display, struttura 100% impermeabile e la comodità della PowerCase, la custodia che assicura settimane di ricarica extra. La Stazione SmartCare 6-in-1 pulisce, lubrifica e ricarica automaticamente il rasoio, preservandone prestazioni e longevità. Ora il dispositivo è supportato da 5 anni di garanzia.*

* T&C sul sito www.braun.com/it

BRAUN BT9

Il regolabarba BT9 porta con sé le nuove lame ProBlade, progettate con un angolo di 48° per garantire un taglio più rapido e fino al 35% più affilato rispetto alle opzioni tradizionali. Il selettore ProWheel mette a disposizione 52 livelli di lunghezza con intervalli da 0,25 mm, assicurando massima precisione. La modalità Power Boost incrementa automaticamente la potenza, mentre la tecnologia AutoSense adegua la velocità in base alla densità della barba. Grazie ai nuovi cuscinetti a sfera, le lame generano meno attrito, riducendo surriscaldamento e consumi. Il device è 100% impermeabile e offre un’autonomia eccezionale fino a 180 minuti. Nel kit sono inclusi numerosi pettini per sfumature e stencil di precisione per uno stile impeccabile sempre. E’ in vendita su Amazon a questo link.

Anche in questo caso la garanzia è di 5 anni.*

* T&C sul sito www.braun.com/it

BRAUN ALL-IN-ONE SERIES 7

Il nuovo All-In-One Series 7 è il compagno ideale per chi desidera un dispositivo completo per barba, capelli e corpo. Con 17 accessori, permette di modellare ogni dettaglio: con pettini dedicati e testine radenti di precisione e rifinitura tutte le esigenze di styling vengono soddisfatte. Le lame ProBlade con angolo a 48° garantiscono tagli rapidi e uniformi, mentre la tecnologia AutoSense calibra la potenza in base allo spessore del pelo. L’impugnatura AquaGrip assicura controllo anche sotto la doccia e la struttura 100% impermeabile permette un utilizzo versatile. La batteria ad alta capacità offre fino a 120 minuti di autonomia. Per acquistarlo collegatevi ad Amazon.

BODY GROOMER 7

Il Body Groomer 7 è la soluzione top di gamma di Braun pensata per la rasatura del corpo maschile in totale delicatezza. La tecnologia SkinGuard riduce irritazioni e microtagli, mentre la SmartLight mette in evidenza anche i peli più sottili per un risultato preciso. La testina SmoothShave, unita al design ergonomico, rende la rasatura confortevole sia sulla pelle asciutta sia Wet&Dry, grazie all’impugnatura AquaGrip. La modalità Sensitive Trim offre un tocco più delicato nelle zone sensibili, mentre la tecnologia AutoSense regola la potenza per un taglio uniforme. La batteria a lunga durata garantisce fino a 100 minuti di utilizzo, mantenendo prestazioni elevate sessione dopo sessione. E’ disponibile a questo link su Amazon.