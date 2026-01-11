Bose QuietComfort Ultra con uno sconto shock del 43% su Amazon

Quale appassionato di musica non vorrebbe avere a portata di mano un paio di cuffie con una qualità sonora eccellente? Le Bose QuietComfort Ultra si contraddistinguono grazie a un’attenta progettazione che gli consente di offrire un’esperienza sonora davvero unica. Non a caso, infatti, la tecnologia CustomTune analizza entrambe le orecchie e adatta il suono in modo tale che gli auricolari con cancellazione del rumore attiva possano offrire un’esperienza di ascolto premium perfetta per ciascun utente.

Con la promozione attualmente disponibile sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon, le Bose QuietComfort Ultra sono imperdibili. Il prezzo da pagare è pari a soli 199 euro. Ebbene sì, perché lo sconto sul prezzo di listino è del 43%.

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Bose QuietComfort Ultra in offerta su Amazon

Cogliere subito l’occasione quando Amazon sconta un prodotto di qualità come questi auricolari dovrebbe diventare una pratica comune. Non a caso, infatti, è raro che il prezzo possa essere scontato così tanto come sta avvenendo con questo modello a marchio Bose. Grazie alla cancellazione del rumore di livello Quiet Mode, ascoltare ciò che circonda l’utente con la Aware Mode diventa semplicissimo. E’ bene sapere infatti che è possibile applicare la cancellazione del rumore completa con audio immersivo dell’Immersion Mode.

Anche l’autonomia è eccellente. Questi auricolari con cancellazione del rumore Bluetooth offrono fino a 6 ore di ascolto, fino a 4 ore con audio immersivo, e una ricarica di 20 minuti che offre fino a 2 ore aggiuntive di musica. Oltre a ciò, questo accessorio non è utile solamente per ascoltare musica ma consente anche di rispondere alle chiamate. Rispondere alle chiamate o riprodurre la musica preferita con uno o entrambi gli auricolari, in base alle proprie preferenze diventa semplicissimo.

Approfittate di questo speciale sconto del 43% per pagare le Bose QuietComfort Ultra solamente 199 euro anziché 349,95.