BOOX Go 6 Gen II è ufficiale: e-reader da 300PPI con stilo a 199,99 euro

Un lettore di e-book da 6 pollici che pesa 160 grammi, supporta lo stilo per annotazioni e note, gira su Android 11 con Google Play Store integrato e costa 199,99 euro: BOOX lancia il Go 6 (Gen II), la seconda generazione del proprio lettore ePaper tascabile, disponibile in preordine sul sito ufficiale e presto anche su Amazon nelle colorazioni Plum, Stone, Shell e Custard.

La novità più rilevante rispetto alla prima generazione è il supporto allo stilo InkSense Plus, che trasforma il dispositivo da semplice lettore a taccuino digitale tascabile: per la prima volta in questo formato compatto è possibile annotare testi, sottolineare passaggi, prendere note nell’app Note nativa con la naturalezza della carta e penna. Il pannello è un display ePaper HD monocromatico da 6 pollici con risoluzione 1448×1072 pixel e densità di 300PPI: testo nitido, assenza di riflessi e zero affaticamento visivo anche nelle sessioni di lettura prolungate. La superficie piatta e rasante protegge lo schermo mantenendo il profilo elegante del dispositivo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La luce frontale regolabile con temperatura colore (CTM), da calda a fredda, consente una lettura confortevole in qualsiasi condizione di luminosità, dal pieno sole alla stanza completamente al buio. L’app di lettura integrata NeoReader offre personalizzazione completa: temi di lettura, font regolabili, margini configurabili e modalità chiaro/scuro.

Hardware: Qualcomm Octa-core, 3GB RAM e Android 11

Il processore è un Qualcomm Octa-core a 2,0 GHz abbinato a 3GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD. Il sistema operativo Android 11 con Google Play Store integrato permette di installare qualsiasi app di lettura, podcast, musica o produttività, trasformando il dispositivo in qualcosa di più flessibile rispetto ai lettori proprietari tradizionali.

La connettività copre WiFi dual-band (2,4GHz e 5GHz) e Bluetooth 5.0, con porta USB-C con supporto OTG per ricarica e trasferimento dati. La batteria da 1.500mAh garantisce giorni di utilizzo con una singola carica. Il dispositivo misura 149×109×6,8mm e pesa 160 grammi, dimensioni che permettono di tenerlo in tasca o in una borsa a tracolla senza alcun ingombro. Sono presenti anche altoparlante e microfono integrati.

Design ispirato al baule da viaggio e bundle esclusivi

La scocca posteriore presenta scanalature tattili e curve morbide ispirate esteticamente al baule da viaggio, con un’impugnatura comoda e sicura. Le quattro colorazioni — Plum, Stone, Shell e Custard, sono pensate per riflettere quiete e personalità. Sul sito ufficiale sono disponibili bundle esclusivi che includono una custodia magnetica in omaggio e lo stilo InkSense Plus a prezzo ridotto.