BMW Concept 7 Protection, la Serie 7 blindata che resta discreta

Nel segmento delle auto di lusso la sicurezza personale sta diventando una priorità per una fascia molto ristretta di clienti di altissimo livello, e BMW ha scelto di rispondere a questa esigenza con la BMW Concept 7 Protection. Si tratta di uno studio costruito sulla base della berlina Serie 7 e pensato per chi cerca una protezione certificata senza rinunciare al comfort e alle prestazioni che ci si aspetta dal marchio tedesco. Non parliamo di una vettura progettata per resistere alle esplosioni come accade con i mezzi ad altissima blindatura. La proposta si colloca un gradino più in basso ma punta su un vantaggio diverso e tutt’altro che secondario, ovvero la discrezione.

Da fuori infatti la berlina bavarese non lascia intuire nulla di particolare, ed è proprio questo il punto. Chi la guida o viaggia sui sedili posteriori può contare su un livello di difesa concreto senza attirare sguardi indesiderati, cosa che un’auto vistosamente corazzata difficilmente riesce a garantire.

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Una risposta alla criminalità di tutti i giorni

Credits: TecnoAndroid

Nel presentare la visione strategica che sta dietro al progetto, la Casa di Monaco ha messo l’accento sulla nascita di nuove esigenze nel mondo dei veicoli protetti. Negli ultimi anni il livello di minaccia, sia reale sia percepito, è cresciuto e diverse categorie di clienti si stanno rendendo conto di quanto contino soluzioni di protezione affidabili. La Concept 7 Protection si rivolge quindi a privati, aziende e organizzazioni che devono fare i conti con rischi legati a situazioni specifiche, come le aggressioni in strada o le minacce tipiche della criminalità comune. Non è invece pensata per scenari più complessi, quelli in cui servirebbero livelli di blindatura decisamente superiori.

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Sul piano tecnico il prototipo rispetta il recente standard di sicurezza BayB ed è stato sviluppato per difendere gli occupanti dai proiettili delle armi corte più diffuse, comprese quelle calibro 9×19 mm e 44 Magnum. La struttura protettiva mette insieme vari tipi di acciaio balistico e materiali compositi fibrorinforzati, integrati nelle portiere, nelle paratie e nei punti in cui le parti della carrozzeria si sovrappongono. I cristalli blindati hanno uno spessore nettamente maggiore rispetto a quelli del modello di serie. Sotto il tetto panoramico in vetro trova posto uno strato protettivo continuo che sigilla la parte superiore dell’abitacolo lasciando del tutto invariato l’aspetto esterno.

Motore ibrido ricaricabile e interni da ammiraglia

Sotto il cofano lavora la meccanica ibrida plug in della M760e xDrive. Il sei cilindri in linea a benzina da 3.0 litri eroga 426 CV e collabora con un motore elettrico da 197 CV integrato nel cambio automatico Steptronic a otto rapporti. Il risultato è una potenza complessiva di 612 CV accompagnata da 800 Nm di coppia massima, che arrivano a terra attraverso la trazione integrale xDrive. Telaio, freni e sospensioni sono stati tarati appositamente per gestire il peso aggiuntivo della blindatura e preservare quella dinamica di guida che da sempre caratterizza le vetture bavaresi.

Dentro l’atmosfera resta quella del lusso firmato BMW. L’abitacolo propone finiture pregiate in pelle Merino Smoke White e Alcantara, affiancate da un impianto interfono dotato di microfoni e altoparlanti esterni che permette di parlare con chi si trova fuori senza dover aprire porte o finestrini. Debutta inoltre la nuova console posteriore BMW Individual con vano frigo e tavolino ripiegabile provvisto di ricarica wireless, pensata per lavorare comodamente durante gli spostamenti. Questo elemento non resterà confinato al concept, visto che entrerà nella produzione di serie della Serie 7 nella seconda metà del 2027.

Fonte: TecnoAndroid