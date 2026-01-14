Bluetooth sempre attivo: i rischi nascosti che passano inosservati

Gli smartphone moderni sono diventati veri nodi di connessione. Auricolari, auto, smartwatch e sensori dialogano in modo continuo grazie al Bluetooth, una tecnologia ormai familiare e percepita come affidabile. Proprio questa abitudine porta però molte persone a lasciarlo sempre acceso, senza considerare che ogni collegamento wireless rappresenta anche una possibile superficie di sicurezza da presidiare.

Il punto non è demonizzare il Bluetooth, che negli anni è diventato più solido e protetto, ma capire quando e perché può trasformarsi in un rischio. Non a caso, anche la National Security Agency ha consigliato in passato di disattivarlo quando non strettamente necessario, all’interno di linee guida dedicate alla protezione dei dispositivi mobili.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Attacchi silenziosi e poco appariscenti

I pericoli legati al Bluetooth non hanno nulla di cinematografico. Si tratta spesso di tecniche semplici, che sfruttano distrazione e configurazioni poco curate. Una delle più diffuse è il Bluejacking, spesso liquidato come fastidio innocuo. In realtà, ricevere messaggi non richiesti può diventare il primo passo di un attacco più strutturato, soprattutto quando il contenuto invita ad accettare file o a seguire indicazioni apparentemente innocue. In questo scenario, il Bluetooth diventa un canale alternativo per il phishing, meno controllato rispetto a email e app di messaggistica.

Più delicato è il Bluesnarfing, che punta direttamente ai dati personali. In presenza di vulnerabilità note o software non aggiornato, un aggressore può accedere al dispositivo senza segnali evidenti, copiando contatti, email o documenti. Gli analisti di McAfee sottolineano come questo tipo di attacco sia particolarmente insidioso proprio perché silenzioso, con conseguenze che emergono solo a danno ormai avvenuto.

Va ricordato che i dispositivi recenti, se aggiornati, riducono molto questi rischi. Le situazioni più critiche riguardano smartphone datati, accessori di provenienza incerta e ambienti affollati come stazioni, aeroporti o grandi eventi.

Abitudini semplici per ridurre l’esposizione

La difesa più efficace parte da comportamenti quotidiani. Attivare il Bluetooth solo quando serve è il primo passo: meno tempo resta acceso, minori sono le occasioni di esposizione. Quando non è possibile spegnerlo, conviene almeno limitarne la visibilità ai soli dispositivi già associati.