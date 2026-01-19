Blue Monday 2026, perché continua a tornare anche se nasce dal marketing

Il Blue Monday, indicato come il giorno più triste dell’anno e collocato nel terzo lunedì di gennaio, non ha basi scientifiche. La sua origine è nota da tempo: si tratta di un’operazione di marketing ideata nel 2005 e poi sedimentata nell’immaginario collettivo. Eppure, nel 2026, il tema continua a circolare, viene ripreso dai media e commentato sui social. La domanda interessante, oggi, non è se esista davvero, ma perché continui a esistere nel racconto pubblico.

Da trovata pubblicitaria a simbolo condiviso

Il concetto nasce all’interno di una campagna legata al settore dei viaggi del canale televisivo Sky Travel, presentata come una formula matematica e attribuita a uno psicologo descritto come affiliato all’Università di Cardiff. Con il tempo, l’ateneo ha preso le distanze dall’iniziativa, chiarendo l’assenza di qualsiasi validazione accademica. Questo passaggio ha reso evidente la natura promozionale dell’operazione.

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Oggi il Blue Monday non viene più percepito come una scoperta, ma come una narrazione. Ed è proprio questa consapevolezza a spiegarne la diffusione. Gennaio è spesso vissuto come un mese complesso: ritorno alla routine, distanza dalle festività, pressione economica e un carico emotivo che si fa sentire. Il Blue Monday offre una cornice semplice per raccontare questo momento, diventando uno spazio simbolico condiviso in cui riconoscere stanchezza o insoddisfazione senza doverle giustificare.

Un pretesto che cambia significato

Col tempo, il Blue Monday ha smesso di essere preso alla lettera. È diventato un pretesto per parlare di benessere emotivo, motivazione e cambiamento. Negli ultimi anni, molte iniziative hanno cercato di ribaltarne il senso, trasformandolo in un invito alla cura di sé. Tra queste rientrano analisi e ricerche come quelle di Swappie e SWG, che hanno usato la ricorrenza per stimolare una riflessione più ampia.

Resta fondamentale evitare semplificazioni. Il disagio psicologico non segue date in calendario e la salute mentale non può essere ridotta a uno slogan. Usare il Blue Monday come metafora può avere un valore, purché non banalizzi esperienze reali.

Nel 2026, questa ricorrenza può essere letta come un momento collettivo di riflessione all’inizio dell’anno. Forse è proprio questa capacità di attivare un confronto condiviso a spiegare perché, nonostante tutto, continui a tornare ogni gennaio.