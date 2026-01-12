Ballie sparisce dal CES e Samsung frena sul lancio

1K Ballie doveva essere uno di quei prodotti capaci di far dire “ok, il futuro è arrivato davvero”. Un piccolo robot giallo, sferico, che ti segue per casa, ti aiuta con la smart home, controlla che vada tutto bene e magari ti strappa anche un sorriso. Se ne parlava già sei anni fa, quando Samsung lo mostrò per la prima volta, e da allora Ballie è diventato una presenza strana: sempre promesso, mai mantenuto. Oggi, al CES in corso, la sua assenza è quasi più rumorosa di qualsiasi annuncio. Di Ballie non c’è traccia, e questo pesa ancora di più se si pensa che solo l’anno scorso Samsung aveva lasciato intendere che il debutto commerciale fosse ormai dietro l’angolo.