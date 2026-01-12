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Ballie sparisce dal CES e Samsung frena sul lancio

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 2 Minuti lettura
Ballie non arriverà sul mercato: Samsung lo conferma come piattaforma di ricerca, nonostante anni di demo e promesse.
Ballie doveva essere uno di quei prodotti capaci di far dire “ok, il futuro è arrivato davvero”. Un piccolo robot giallo, sferico, che ti segue per casa, ti aiuta con la smart home, controlla che vada tutto bene e magari ti strappa anche un sorriso. Se ne parlava già sei anni fa, quando Samsung lo mostrò per la prima volta, e da allora Ballie è diventato una presenza strana: sempre promesso, mai mantenuto. Oggi, al CES in corso, la sua assenza è quasi più rumorosa di qualsiasi annuncio. Di Ballie non c’è traccia, e questo pesa ancora di più se si pensa che solo l’anno scorso Samsung aveva lasciato intendere che il debutto commerciale fosse ormai dietro l’angolo.

Che fine ha fatto Ballie, il robot domestico di Samsung?

La realtà, però, sembra essere molto diversa. Nonostante esista ancora una pagina online per registrare il proprio interesse, Samsung ha chiarito che Ballie non è un prodotto pronto a entrare nelle case. In una dichiarazione riportata da Bloomberg, l’azienda ha spiegato che il robot è stato riposizionato come una “active innovation platform”, una sorta di laboratorio interno su ruote. Tradotto: Ballie serve a sperimentare, a testare idee, a capire come funzionano certe interazioni in ambienti reali, ma non è qualcosa che puoi comprare. È un cambio di prospettiva importante, che sposta il progetto dal mondo consumer a quello della ricerca applicata. Secondo Samsung, tutti questi anni di test non sono stati inutili. Ballie continua a fornire indicazioni preziose su come progettare esperienze “spazialmente consapevoli”, cioè sistemi capaci di capire dove si trovano, cosa c’è intorno e come adattarsi al contesto. È un terreno fondamentale per la smart home intelligence, per l’ambient AI e per un approccio alla privacy dimostrativo, in cui i dati vengono gestiti in modo più controllato. Insomma, Ballie non è morto, ma vive dietro le quinte, lontano dagli scaffali dei negozi. Questa scelta racconta anche una storia fatta di promesse, rilanci e frenate improvvise. Dal debutto al CES 2020, Ballie è apparso e scomparso ciclicamente. A un certo punto Samsung lo aveva ripresentato come un compagno domestico completo, capace di proiettare video sulle pareti, sorvegliare la casa e gli animali, gestire luci, termostati e dispositivi smart. Al CES 2025 era tornato in scena con demo molto controllate, mostrando riconoscimento dei soggetti, interazioni vocali e proiezioni video. In quell’occasione si parlava apertamente di un lancio entro il 2025.

Ballie resta nei laboratori Samsung, lontano dalle case

Poi, come spesso è successo, tutto si è fermato di nuovo. Nemmeno la partnership annunciata a giugno con Google, pensata per integrare Gemini AI e superare l’ultimo ostacolo verso il mercato, è bastata. Si parlava di un’uscita entro la fine dell’estate, ma anche quella finestra si è chiusa senza novità concrete. Nel frattempo, al CES di quest’anno, altri produttori stanno mostrando robot domestici più piccoli, più concreti e soprattutto più pronti per essere venduti. LG, per esempio, ha colto l’occasione per presentare soluzioni alternative che puntano meno sull’effetto “wow” e più sulla praticità. In questo scenario, Ballie resta una sorta di simbolo: un’idea affascinante, tecnicamente avanzata, che però continua a vivere solo nei laboratori Samsung. Il futuro che rappresentava non è sparito, semplicemente è stato rimandato ancora una volta. E a questo punto, viene da chiedersi se Ballie sia davvero destinato a uscire di casa, o se il suo posto sia ormai definitivamente dietro le quinte.