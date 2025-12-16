Avengers: Doomsday, non aspettiamoci un unico trailer ma quattro teaser diversi

La data di uscita di Avengers: Doomsday è fissata per dicembre del prossimo anno e, a distanza di un anno esatto, Disney potrebbe sorprendere tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. In occasione dell’uscita nelle sale di Avatar: Fuoco e Cenere, gli spettatori potranno ammirare l’attesissimo trailer della pellicola diretta dai fratelli Russo.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni emerse e confermate da Collider, il trailer potrebbe essere qualcosa di leggermente diverso rispetto a quanto siamo abituati. Infatti, piuttosto che presentare un filmato unico, Disney potrebbe lanciare quattro teaser differenti tra loro.

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Possiamo immaginare che il trailer completo sarà composto dall’unione dei quattro teaser. Infatti, gli esperti si aspettano sequenze slegate dal film vero e proprio ma incentrate su quelli che saranno i protagonisti della pellicola.

Il conto alla rovescia verso Avengers: Doomsday è ormai iniziato e i nuovi teaser in arrivo permetteranno di conoscere meglio i protagonisti

Infatti, questa ipotesi sta prendendo sempre più piede in seguito ad uno di questi teaser trapelato in rete. Di seguito seguiranno spoiler sulle immagini condivise online e quindi invitiamo tutti coloro che non volessero anticipazioni di interrompere la lettura.

SEGUONO POSSIBILI SPOILER!

Nelle immagini, la cui provenienza non è stata ufficialmente confermata da Disney o dalla Marvel, è possibile ammirare il manubrio di una moto. L’inquadratura si sposta sugli stivali dell’uomo alla guida e, subito dopo sul casco. Questi dettagli permettono di intuire già chi sia il protagonista di questo filmato, ma il tutto diventa più chiaro dopo. La scena successiva mostra la moto ferma in prossimità di una casa e, al suo interno viene mostrato un neonato tra le braccia di quello che sembra essere il suo papà: Steve Rogers. Il teaser termina con la frase: “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”.

Resta da capire quali saranno i supereroi protagonisti degli altri tre teaser. Alcuni esperti hanno immaginato che gli altri due filmati saranno dedicati al Thor di Chris Hemsworth e a Dottor Destino/Victor Von Doom interpretato da Robert Downey Jr. L’ultimo dei teaser potrebbe avere come protagonista Hulk o Hawkeye ma resta tutto ancora da scoprire.