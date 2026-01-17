Avengers: Doomsday, i teaser trailer sono molto più di quello che sembrano

La campagna pubblicitaria per Avengers: Doomsday è iniziata con largo anticipo rispetto alla data di uscita della pellicola. Dell’ultima fatica dei fratelli Russo si è iniziato a parlare con l’annuncio dell’enorme cast ma, soprattutto, con i teaser trailer rilasciati nelle scorse settimane.

In concomitanza con l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, abbiamo potuto ammirare i filmati dedicati a Steve Rogers/Captain America, Thor, X-Men e all’incontro tra Wakandiani e Fantastici Quattro. Questi filmati sono stati interpretati dal pubblico come teaser di quello che sarà il grande film corale previsto per dicembre 2026.

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Tuttavia, i fratelli Russo hanno confermato che tutto quello che abbiamo ipotizzato fino ad ora è completamente sbagliato. La pubblicazione online del quarto filmato è stata accompagnata da una didascalia che ha lasciato tutti perplessi.

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Nel post si legge: “Quello che avete guardato nelle ultime quattro settimane non sono teaser. Né trailer. Sono storie. Sono indizi. Fate attenzione”. Il messaggio si chiude con un nuovo hashtag che segnerà l’intera fase di avvicinamento alla pellicola: #DoomsdayHasBegun.

Purtroppo, i due registi non hanno fornito ulteriori dettagli in merito. Al momento non sappiamo se le scene mostrate nei filmati saranno effettivamente nel film o si tratta di piccole storie che anticipano esclusivamente gli eventi di Avengers: Doomsday senza ulteriori approfondimenti. In ogni caso, grazie a questa semplice dichiarazione, l’attenzione verso la pellicola è salita alle stelle e i fan più accaniti sono già alla ricerca di ogni tipologia di indizio.

Che si tratti di una frase, un’immagine e di una combinazione di elementi, le teorie riguardanti il primo incontro tra gli Avengers e Doctor Doom fioriranno fino a dicembre 2026. Non resta che attendere ulteriori dettagli che certamente non mancheranno in questa fase di avvicinamento ad una delle pellicole più importanti del Marvel Cinematic Universe.