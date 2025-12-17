Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron ironizza sul costo del film

L’attesa per Avatar: Fuoco e Cenere e al suo apice e la campagna di marketing dedicata al nuovo film di James Cameron è entrata nel vivo. Il terzo capitolo della saga arriverà nelle sale italiane il prossimo 17 dicembre e sia il regista che gli attori sono impegnati in una serie di eventi promozionali.

In uno di questi incontri con la stampa, a James Cameron è stata posta una domanda molto specifica. L’intervistatore ha chiesto quanto sia costato produrre il film. Infatti, la saga di Avatar è nota per aver rivoluzionato il modo stesso di produrre e realizzare un blockbuster di tale portata.

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James Cameron ha spinto oltre ogni aspettativa l’impiego di sequenze in CGI per rendere Pandora e le sue creature visivamente credibili. Inoltre, ha sviluppato ulteriormente la tecnica della Performance Capture per consentire agli attori di esprimere sé stessi nell’interpretazione di personaggi digitali come i Na’vi. Questi sono solo alcuni degli aspetti che influiscono sul costo di realizzazione di un film.

James Cameron ha lasciato intendere che per la produzione di Avatar: Fuoco e Cenere non si è badato a spese

Considerando tutti gli elementi che lo compongono, il regista di Avatar: Fuoco e Cenere non si è trattenuto arrivando ad affermare che il film è costato: “Una ca**o di tonnellata di soldi!”. James Cameron ha poi proseguito dichiarando che: “Il che significa che dobbiamo guadagnare il doppio di quella somma per ottenere un profitto. Non ho dubbi che questo film farà soldi. La domanda è: farà abbastanza soldi per giustificare di farne un altro?“.

Recenti stime hanno provato ad immaginare quale potrebbe essere il budget a disposizione della produzione per realizzare la pellicola. Le analisi indicano un totale di circa 400 milioni di dollari, un valore in linea con il precedente capitolo Avatar – La via dell’acqua.

L’obiettivo non detto da parte della produzione è certamente quello di superare il miliardo di dollari di incasso, magari puntando a raggiungere i 2,3 miliardi di dollari del precedente capitolo. Tuttavia, James Cameron è consapevole della situazione attuale del cinema con investimenti sempre più alti da parte delle case di produzione e guadagni in calo. Dal successo di Avatar: Fuoco e Cenere deriverà il futuro della saga e l’arrivo dei prossimi film.