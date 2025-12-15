Autostrade per l’Italia: circola un nuovo SMS truffa sul falso pedaggio non pagato

Stanno continuando ad arrivare i messaggi truffaldine e questa volta utilizzando il nome pregevole di Autostrade per l’Italia. Il tutto al solo scopo di rubare dati sensibili e informazioni bancarie. Si tratta dell’ennesimo tentativo di phishing costruito attorno alla credibilità di un marchio noto, una strategia ormai consolidata per ingannare chi riceve comunicazioni apparentemente ufficiali.

Un SMS che parla di un pedaggio non pagato

Il messaggio truffaldino riporta un testo semplice ma studiato per generare ansia: “Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato”. In coda compare un link che conduce a una pagina fake, realizzata per imitare il sito ufficiale. Il portale contraffatto include un modulo che richiede dati personali e, soprattutto, numeri di carta di credito. Chi inserisce queste informazioni consegna ai truffatori un accesso immediato e completo ai propri dati, che possono essere utilizzati per operazioni fraudolente o rivenduti nel mercato nero digitale.

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La tecnica: urgenza e pressione psicologica

Lo schema è ormai noto: si punta sulla paura di incorrere in sanzioni e sulla presunta necessità di intervenire subito. La pressione psicologica porta a ignorare le verifiche minime e a cliccare sul link senza approfondire la natura del messaggio. È lo stesso meccanismo utilizzato in molte campagne di phishing che sfruttano istituzioni o servizi ampiamente riconosciuti.

La posizione ufficiale di Autostrade per l’Italia

Autostrade per l’Italia ha chiarito che non utilizza SMS per richiedere pagamenti o dati bancari. I messaggi vengono inviati solo in situazioni particolari presso il casello e sempre con il supporto di personale qualificato, dopo un contatto diretto con il cliente. L’azienda ribadisce inoltre di non richiedere password, dati bancari o numeri di carta di credito tramite SMS, email o WhatsApp.

Per valutare l’autenticità di una comunicazione, è fondamentale controllare il mittente. I canali principali utilizzati da Autostrade sono indirizzi come info@contatti.autostrade.it e noreply@comunicazioni.autostrade.it oppure i numeri WhatsApp 055.4210452 e 055.8883600. Messaggi provenienti da recapiti diversi possono essere ignorati e segnalati all’azienda o alle autorità competenti.