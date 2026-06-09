Auto tedesche in crisi: la Cina e l’elettrico minacciano il Made in Germany

L’industria automobilistica tedesca ha rappresentato per decenni il faro a cui guardava tutto il mondo, eppure qualcosa si è incrinato. Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Audi e Porsche hanno costruito la leggenda del Made in Germany mettendo insieme innovazione, qualità e una capacità produttiva che pochi potevano eguagliare. Adesso però la musica è cambiata. C’è una domanda che continua a girare tra gli addetti ai lavori: si tratta di un declino senza ritorno oppure di una fase di passaggio che riscriverà gli equilibri del mercato auto globale? I segnali di affanno non mancano, e arrivano un po’ da tutte le parti, dai grandi costruttori fino ai fornitori che reggono la filiera. Sul tavolo ci sono l’elettrificazione, la spinta sempre più forte dei marchi cinesi, un’economia mondiale che gira a rilento e un apparato produttivo che fatica a stare al passo.

Un modello industriale che scricchiola

Le analisi più recenti raccontano una storia poco rassicurante: i costruttori tedeschi stanno andando peggio rispetto ai grandi rivali internazionali. Nei primi mesi del 2026 il fatturato complessivo dei principali gruppi tedeschi è calato, mentre americani e giapponesi hanno saputo crescere con più disinvoltura. Le ragioni? Bollette energetiche salate, una burocrazia che pesa come un macigno, il costo del lavoro e una capacità produttiva che, in parecchi casi, supera abbondantemente la domanda reale del mercato.

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Anche tutto il mondo che ruota attorno all’automotive sta pagando dazio. Diversi fornitori hanno tagliato investimenti e posti di lavoro, mentre le associazioni di categoria tedesche parlano di un clima carico di incertezza. In certi casi si ragiona apertamente di ristrutturazioni e di riduzioni del personale, pur di non perdere terreno sul piano internazionale.

La Cina è diventata un grattacapo

Per anni la Cina è stata la gallina dalle uova d’oro per i tedeschi. Oggi, paradossalmente, è uno dei loro pensieri più grossi. I produttori locali, con BYD, Geely, Chery e altri marchi in rampa di lancio, hanno fatto passi da gigante sulle tecnologie elettriche, sul software e sulla produzione delle batterie. Risultato: quote di mercato strappate sia in casa propria sia in Europa.

I consumatori cinesi, intanto, guardano sempre più ai brand nazionali, che offrono auto tecnologicamente avanzate a prezzi più aggressivi rispetto ai blasonati costruttori premium europei. Per Volkswagen, BMW e Mercedes vuol dire affrontare una concorrenza mai vista proprio in quel mercato che per anni ha riempito le casse. Non a caso Volkswagen ha pigiato sull’acceleratore delle alleanze locali, stringendo accordi con realtà come Xpeng per sviluppare modelli pensati apposta per il pubblico cinese.

Elettrificazione e lavoro, una partita tutta da giocare

La Germania rimane comunque uno dei poli più importanti al mondo per la produzione di automobili e continua a versare miliardi nello sviluppo di veicoli elettrici, software e tecnologie per la mobilità che verrà. Stando alle previsioni della VDA, le immatricolazioni di auto elettriche nel Paese cresceranno ancora nel corso del 2026, dando una mano alla transizione industriale. La strada però è in salita. I costruttori tedeschi devono accelerare sull’innovazione, abbassare i costi e ritrovare competitività di fronte ai rivali asiatici. Allo stesso tempo l’Europa deve rinforzare la propria filiera delle batterie e delle materie prime strategiche, per non finire troppo legata alla Cina.

I discorsi su dazi, localizzazione della produzione e politiche industriali europee fanno capire quanto la questione sia ormai centrale per il futuro dell’intero continente. La sensazione è che il settore automobilistico tedesco non stia vivendo la sua fine, ma una trasformazione profonda. Il guaio è che questa rivoluzione capita in un momento storico con una concorrenza globale sempre più feroce e cambiamenti tecnologici velocissimi. Chi saprà adattarsi per primo avrà in mano un vantaggio decisivo nel mercato dell’auto dei prossimi dieci anni. E la Germania, oggi più che mai, è chiamata a dimostrare di poter restare protagonista.