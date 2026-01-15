Auto: Qualcomm e Google insieme per il futuro di Android Automotive

Come ben sapete, ormai è diverso tempo Google e Qualcomm collaborano per lo sviluppo di piattaforme dedicate al mondo dell’automotive, i due colossi della tecnologia infatti ormai da un decennio o operano coordinatamente per sviluppare piattaforme da integrare direttamente all’interno delle automobili o da distribuire alle case automobilistiche in modo da garantire piattaforme tecnologiche rapidamente integrabili all’interno dei vari processi produttivi dedicati soprattutto ai sistemi multimediali da inserire all’interno delle auto.

Di recente le due società hanno annunciato un potenziamento di questa collaborazione dal momento che si punta a ottenere delle piattaforme tecnologiche assolutamente facili da integrare e soprattutto veloci da sviluppare, tutto ciò punterà al rapido sviluppo di sistemi Google built in da integrare all’interno delle vetture dotate di Android automotive, particolare sistema software integrato in un sempre crescente numero di automobili.

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Collaborazione per la tecnologia del futuro

L’obiettivo di questa collaborazione è quello della creazione di una piattaforma di riferimento unificata, pensata per generare un preciso e rapido allineamento tra Snapdragon Cockpit Platforms e le roadmap di Android Automotive OS, dinamica che consentirà di sviluppare automobili sempre più software ended andando ad abbreviare incredibilmente i tempi di prototipazione per le case automobilistiche che potranno così sviluppare automobili in tempi più brevi e puntare rapidamente lo sviluppo sul larga scala.

Tutto questo sarà reso possibile grazie al lavoro congiunto delle due aziende dal momento che laddove Google si occuperà di fornire software sempre più unificati e scalabili, Qualcomm invece si occuperà di fornire sistemi hardware integrati e predefiniti che potranno essere installati con estrema facilità all’interno delle vetture per garantire il massimo supporto a questi nuovi sistemi software che prevedono una profonda integrazione con l’intelligenza artificiale e anche con Gemini, in parole povere Google fornisce il software mentre Qualcomm un hardware standardizzato di facile accesso che supporti tutte le architetture software di ultima generazione, in tal modo si pone come obiettivo la creazione e l’inserimento di assistenti alla guida assolutamente smart e autonomi, il tutto di facile accesso per le case automobilistiche.