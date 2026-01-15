Aumenti telefonici 2026: quanto pesano sulle famiglie italiane

Il 2026 si è aperto con una sensazione che, per molte famiglie italiane, è ormai fin troppo familiare: quella di pagare un po’ di più per le stesse cose. Questa volta sotto la lente ci finiscono le tariffe telefoniche, aumentate da gennaio in modo unilaterale dai principali operatori, sia per la rete fissa sia per quella mobile. A lanciare l’allarme è stato il Codacons, che parla di rincari compresi tra i 12 e i 60 euro l’anno per utenza. Tradotto nella vita quotidiana, significa qualche euro in più ogni mese, una cifra che da sola può sembrare marginale, ma che diventa molto più pesante se inserita nel quadro generale.

Fastweb, Tim, WINDTRE e Iliad: le tariffe che salgono in Italia

Il punto, infatti, non sono solo le bollette del telefono. Il 2026 si preannuncia come un anno complicato sul fronte dei costi, con aumenti previsti anche per i pedaggi autostradali, le assicurazioni auto, il diesel e persino per le tasse sui pacchi provenienti da Paesi extra UE. A tutto questo si aggiunge un’inflazione che continua a mordere: secondo le stime preliminari dell’Istat, nel 2025 è salita all’1,5%, in crescita rispetto all’anno precedente. Il risultato è una pressione costante sui bilanci familiari, che faticano sempre di più a respirare.

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Mettendo insieme tutte queste voci, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima un aggravio complessivo di oltre 670 euro all’anno per famiglia. Una cifra che fa riflettere, soprattutto perché arriva in un periodo in cui molti speravano che almeno alcuni costi si stabilizzassero. Anche Assium, l’associazione degli Utility Manager, sottolinea come rincari apparentemente piccoli, ripetuti su larga scala, abbiano un impatto enorme sulla spesa collettiva.

Nel mirino finiscono in particolare le tariffe telefoniche. Le famiglie italiane spendono già più di 22 miliardi di euro l’anno tra linee fisse e mobili, e gli aumenti annunciati rischiano di gonfiare ulteriormente questo conto. Fastweb, ad esempio, ha avviato ritocchi al rialzo per alcuni clienti mobili e fissi, con incrementi che variano da uno a diversi euro al mese. Tim ha seguito una strada simile, intervenendo su varie offerte di rete fissa, comprese quelle abbinate a contenuti televisivi e piattaforme streaming, mentre WINDTRE ha rivisto al rialzo diversi canoni, soprattutto sul fisso. Anche Iliad, che negli anni si è costruita un’immagine di operatore “amico” del consumatore, ha introdotto un aumento sul prezzo della fibra per i nuovi clienti.

In questo scenario, una delle poche note positive è che la legge tutela ancora i consumatori. In caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, è sempre possibile recedere senza penali e senza costi di disattivazione, scegliendo un altro operatore. È una possibilità che molti sottovalutano o rimandano per pigrizia, ma che oggi può fare la differenza. Perché se è vero che pochi euro al mese sembrano poca cosa, è altrettanto vero che, sommati a tutto il resto, finiscono per pesare parecchio. E il 2026, a quanto pare, non ha alcuna intenzione di fare sconti.