Audi A2 e-tron: l’auto anticipata da alcuni render online

Il 2026 di Audi vedrà una grande novità arrivare molto presto, stiamo parlando della nuova Audi A2 e-tron, un’automobile che è dopo il suo esordio rappresenterà il modello di ingresso all’interno della gamma di auto elettriche offerte dall’azienda tedesca, il nome in questione al momento non è permanente dal momento che probabilmente verrà sostituito con un ufficiale sul quale però l’azienda non ha ancora rilasciato elementi, l’evidente somiglianza emersa però grazie alle foto spia col modello standard lascia pensare che la sigla Audi A2 resterà invariata e sarà seguita da un suffisso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Come potrebbe essere la nuova auto

Di foto spia ne abbiamo in abbondanza e sappiamo che il nuovo modello in questione si era basato sulla nuova piattaforma MEB+ sviluppata proprio dall’azienda, con dei richiami evidenti al modello standard che saranno sinonimo di un cofano corto, un parabrezza con il classico stile spiovente e un lunotto diviso, per quanto riguarda invece l’abitacolo, possiamo immaginare un ambiente molto simile a quello della classica Audi Q3, con una plancia caratterizzata da un pannello curvo molto ampio che accoglierà i display sia per la strumentazione digitale che per i sistemi multimediali di intrattenimento, ovviamente non saranno assenti tutti i sistemi ADAS di ultima generazione.

Parlando invece di ciò che è presente al di sotto del cofano, le opzioni sono davvero molteplici e tutte con potenze e autonomie differenti, in molti pensano che il modello base vanterà una potenza di 150 kW con una batteria dotata di 63 kWh di capacità in grado di garantire un’autonomia poco superiore ai 400 km, ovviamente tutti si domandano se saranno presenti anche versioni con doppio motore o contrazioni integrale, difficile dirlo al momento e la risposta probabilmente arriverà solo al momento dell’esordio che è previsto per l’appunto per il nuovo anno appena inaugurato, non rimane dunque che attendere i prossimi mesi per sapere qualcosa più nello specifico.