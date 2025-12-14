Attiva l’offerta WindTre con 200 GB e smartphone Samsung incluso

Non perdere l’occasione di ricevere uno smartphone in promozione e tantissimi Giga per la navigazione. L’offerta WindTre Start Unlimited 5G è tra le migliori opzioni con smartphone incluso nel prezzo attualmente proposte dal gestore arancione, che ti consente di avere a disposizione ogni mese quantità abbondanti di minuti, SMS e Giga e di cambiare il tuo dispositivo andando incontro a una spesa minima.

Scopri come attivare l’offerta WindTre Start Unlimited 5G

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Se sei in cerca di un’offerta che ti permetta di cambiare smartphone e navigare senza sosta, accedi al sito ufficiale WindTre e opta per la Start Unlimited 5G. La tariffa fa parte del pacchetto All Inclusive, che include le promozioni del gestore arancione che consentono di ricevere uno smartphone a costo zero o andando incontro a una spesa mensile decisamente irrisoria.

Periodicamente l’operatore modifica lo smartphone abbinato all’offerta consentendo ai suoi clienti di scegliere anche tra altri dispositivi, i quali potrebbero prevedere delle spese aggiuntive. Questo mese coloro che procedono con l’attivazione della tariffa possono però ottenere un Samsung Galaxy S25 Edge sostenendo un costo extra di soli 11,99 euro al mese. A tale cifra sarà necessario aggiungere ulteriori 12,99 euro al mese, per usufruire mensilmente di minuti senza sosta per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri, 15 GB extra per la navigazione in Unione Europea, 200 GB di traffico dati in FULL SPEED e Giga senza limiti in 5G.

I nuovi clienti possono attivare l’offerta effettuando il trasferimento del numero dal precedente operatore o richiedendo una nuova linea. In entrambi i casi, WindTre consente di optare per l’acquisto di una SIM fisica o per l’attivazione con eSIM, così da poter procedere direttamente online ed evitare i tempi di attesa necessari per la spedizione della SIM, che avviene tramite corriere senza costi aggiuntivi. Al momento dell’attivazione sarà necessario indicare la modalità di pagamento tramite la quale si intende sostenere i costi mensili, scegliendo tra carta di credito o PayPal.