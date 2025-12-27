ASUS ROG Xbox Ally: lo sconto di 100 euro su Amazon è OTTIMO

Il periodo natalizio è da sempre il momento ideale per i produttori per proporre ai consumatori tantissimi dispositivi, e cercare di venderne il più possibile. Una delle ultime novità del settore gaming è chiaramente ASUS ROG Xbox Ally (codice RC73YA), una console da gaming portatile con display da 7 pollici di diagonale, rivestimento completamente opaco e touchscreen.

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto risulta essere piacevole alla vista e al tatto, realizzato quasi interamente in plastica, presenta finitura opaca che non trattiene impronte o similari, con pad analogici disallineati (come sui controller Xbox), quattro pulsanti fisici sul lato destro, e altoparlanti frontali per una maggiore immersione durante il gaming. Alla base del dispositivo possiamo trovare sistema operativo Windows 11, ovviamente personalizzato e adattato ad un’esperienza che non richiede praticamente alcun intervento da parte del consumatore finale (è a tutti gli effetti plug&play).

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Il punto di forza del dispositivo è chiaramente rappresentato dal display da 7 pollici di diagonale, un IPS LCD che viene impreziosito dal refresh rate che può raggiungere addirittura i 120Hz, accoppiato con processore AMD Ryzen Z2, ma con una configurazione che prevede la presenza di 16GB di RAM e 512GB di memoria interna.

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ASUS ROG Xbox Ally: uno sconto inaspettato per tutti su Amazon

Tutti coloro che vogliono giocare in portabilità con la propria “Xbox”, devono sicuramente pensare di acquistare la ASUS ROG Xbox Ally, considerando che poi oggi costa veramente molto poco. Il suo listino di 599 euro viene scontato su Amazon a questo link di circa il 17%, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di 499 euro. La spedizione viene gestita da Amazon, e prevede la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.