ASUS Eye Care in SUPER OFFERTA: Amazon straccia il prezzo

Amazon decide di scuotere l’attenzione dell’utente con un’offerta capace di trasformare una semplice scelta tecnologica . Il monitor ASUS Eye Care VY249HF fa esattamente questo, portando una ventata di divertimento nella ricerca del display ideale. L’utente si trova davanti a un pannello che non ama passare inosservato e che utilizza soluzioni moderne per creare un’esperienza visiva piacevole senza complicazioni. Il design leggero rende l’ambiente più ordinato e l’interazione più piacevole, mentre le funzioni Eye Care puntano a un comfort superiore nelle lunghe sessioni.

Amazon presenta un prodotto pensato per chi vuole schermi più delicati, immagini più chiare e un pizzico di tecnologia utile nelle situazioni più comuni. ASUS introduce anche un trattamento antibatterico che offre una sensazione di pulizia costante. Tutto questo aggiunge un tocco di praticità che conquista subito l’utente più esigente. Il dispositivo completa la proposta con modalità pensate per migliorare la percezione visiva e per invitare a fare pause intelligenti. Amazon valorizza così un monitor che riesce a unire dettagli tecnici e soluzioni pensate con cura.

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Prezzo del monitor ASUS Eye Care VY249HF

Amazon pone il prezzo a 89,76€, reso ancora più interessante dal -40% applicato. Il monitor utilizza un pannello IPS FHD da 23,8 pollici che assicura un’ottima resa cromatica. La tecnologia SmootMotion permette un refresh rate fino a 100 Hz con MPRT da 1 ms per ridurre al minimo il tracciamento nelle scene più rapide. La sincronizzazione adattiva contribuisce a mantenere immagini stabili senza artefatti, migliorando l’esperienza nei giochi leggeri o nei video dinamici. Il trattamento antibatterico ASUS protegge cornici e tasti rapidi, riducendo la proliferazione di batteri e funghi. La suite Eye Care Plus integra due modalità dedicate: “Aumento colore”, progettata per facilitare la distinzione cromatica alle persone con difficoltà visive, e “Promemoria riposo”, utile per evitare sessioni troppo lunghe davanti allo schermo. Questo schermo può adesso essere tuo, ti basta cliccare qui.