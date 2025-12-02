Apple inaugurerà il 2026 con tre nuovi MacBook

Il nuovo anno è alle porte e per gli appassionati del mondo Apple si avvicina l’arrivo di novità interessanti. Da tempo ormai si diffondono in rete notizie secondo le quali il colosso di Cupertino presenterà dispositivi inediti proprio nel 2026, dagli Apple Glass, che da anni attirano l’attenzione; all’inedito iPhone Fold, fino ad arrivare a tre nuovi MacBook sui quali l’azienda potrebbe essere già a lavoro.

MacBook in arrivo: Apple pronta a lanciare tre nuovi modelli nel 2026

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Apple potrebbe inaugurare il nuovo anno con tre nuovi MacBook e tra questi potrebbe apparire un modello inedito ma già protagonista di svariate anticipazioni. Si tratta della variante economica che da mesi suscita la curiosità di tutti coloro che intendono procedere con l’acquisto di un laptop firmato Apple senza dover sostenere cifre non indifferenti come quelle attualmente previste. Il costo del nuovo MacBook economico potrebbe aggirarsi attorno ai 599,00-699,00 euro segnando così un ribasso non indifferente rispetto agli standard. Ovviamente la riduzione del costo implica la rinuncia ad alcune funzionalità o specifiche di punta ma a riguardo vi è ancora parecchia confusione. Apple potrebbe comunque eliminare la possibilità di usufruire di alcune peculiarità che rappresentano i veri e propri punti di forza dei MacBook pur di accogliere una porzione di utenza solita preferire dispositivi differenti.

Ad accompagnare il MacBook economico vi saranno modelli di punta come il nuovo MacBook Air con M5, il cui debutto dovrebbe avvenire entro il mese di marzo 2026; e i nuovi MacBook Pro con chip M5 ed M5 Pro. Questi ultimi rappresentano i modelli più performanti, con display da 14 e 16 pollici, nettamente lontani dal pannello da 12,9 pollici destinato alla variante low cost. Per quanto riguarda la nuova versione di MacBook Air non dovrebbero essere introdotte particolari novità estetiche, fatta eccezione per il possibile addio alla variante azzurro cielo, che potrebbe essere rimpiazzata da una nuova colorazione.